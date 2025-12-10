Senado aprueba reforma de 17 leyes para garantizar igualdad de género y derechos de las mujeres

La reforma modifica artículos clave de leyes federales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Senado de la República aprobó en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen, la reforma a 17 leyes federales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esta modificación tiene el objetivo central de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, abordando la erradicación de la brecha salarial por género y alineando el marco legal mexicano con estándares internacionales.

La decisión contó con 72 votos a favor y 29 en contra durante la votación en lo particular, después de que el dictamen obtuvo un respaldo mayoritario de 107 votos en lo general. Con este paquete legislativo se modifican, adicionan y derogan disposiciones en leyes emblemáticas como:

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

La Ley Federal del Trabajo

La Ley del Seguro Social

La Ley General de Educación

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

La decisión contó con 72 votos a favor y 29 en contra durante la votación en lo particular. (Captura de pantalla YouTube)

El proyecto forma parte de una iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y ya fue avalado previamente por la Cámara de Diputados. Según el documento aprobado, esta reforma busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres e impulsar una actualización del marco jurídico vigente. Uno de los lineamientos principales es promover la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y programas estatales, con la finalidad de lograr condiciones reales de igualdad y erradicar la discriminación estructural.

Otra innovación de la reforma es la incorporación de la Secretaría de las Mujeres como autoridad competente en distintos ordenamientos legales, en concordancia con la reciente reconfiguración de la administración pública federal. Este cambio pretende fortalecer las capacidades institucionales para asegurar la igualdad sustantiva y la atención a violencias contra las mujeres en todo el país.

Durante la sesión, legisladoras y legisladores de varios partidos expresaron posiciones variadas. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher Camarena, destacó que la reforma representa un avance necesario para armonizar la legislación mexicana, actualizar los títulos de diversas leyes y responder tanto a los principios constitucionales como a los compromisos internacionales. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó la importancia de que el Estado oriente su actuar para respetar y garantizar los derechos de mujeres y niñas en todos los ámbitos institucionales.

Subraya que es indispensable avanzar en la transversalización de la perspectiva de género y de la igualdad sustantiva de las mujeres en las reformas legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las voces a favor y con reservas, integrantes como Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, y Carolina Viggiano Austria, del PRI, reconocieron el alcance del dictamen y señalaron que se requiere suficiente presupuesto y acciones concretas para que los cambios legales tengan un impacto en la vida real de las mexicanas. Por su parte, Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, y María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, coincidieron en que las herramientas incluidas en las reformas resultan esenciales para crear condiciones de equidad y eliminar estructuras que perpetúan la desigualdad.

Cinco reservas presentadas por integrantes del PRI, Morena y PAN resultaron desechadas en el debate, por lo que el dictamen fue ratificado en sus términos originales.