Locatel implementa nuevo sistema de LSM para personas con discapacidad auditiva

El nuevo sistema permite que personas con discapacidad auditiva accedan a servicios de emergencia y orientación mediante videollamadas con intérpretes

El nuevo sistema incluye la participación de traductores capacitados. Foto: (Agencia Digital de Innovación Pública)

La Ciudad de México ha dado un paso relevante hacia la inclusión al incorporar un sistema de atención en Lengua de Señas Mexicana (LSM) a través de Locatel, permitiendo que personas con discapacidad auditiva accedan de manera directa a servicios de emergencia y orientación ciudadana.

Esta medida, anunciada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, responde a la necesidad de eliminar barreras históricas y garantizar el derecho a la comunicación, en línea con el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante la presentación, la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, Ruth Francisca López Gutiérrez, resaltó que la puesta en marcha de este sistema constituye un avance histórico en la comunicación con la comunidad sorda.

Autoridades señalaron que la implementación de esta nueva medida facilitará el acceso a servicios a personas con discapacidad auditiva FOTO: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA /CUARTOSCURO.COM

Subrayó que, tras años de rezago y obstáculos en el acceso a la información pública, la colaboración entre la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y Locatel ha permitido capacitar intérpretes y acercar los servicios, trámites y programas del gobierno capitalino a quienes habían sido excluidos. López Gutiérrez enfatizó: “Nada de nosotras y nosotros sin las personas con discapacidad”.

El titular de la ADIP, Ángel Tamariz Sánchez, explicó que el nuevo sistema posibilita la comunicación mediante videollamada con intérpretes de LSM, facilitando el apoyo en trámites, aclaraciones y consultas sobre los servicios del gobierno de la ciudad. Tamariz Sánchez detalló que este desarrollo es fruto de un trabajo conjunto entre la ADIP, Locatel, el Instituto de Discapacidad y representantes de la comunidad sorda, quienes participaron activamente en su diseño.

Recordó que la Lengua de Señas Mexicana es parte del patrimonio lingüístico nacional y posee una complejidad y estructura equiparables a cualquier lengua oral, lo que obliga a los sistemas públicos digitales a asegurar su inclusión.

Según datos del Inegi citados por Tamariz Sánchez, alrededor de 160 mil personas en la capital presentan discapacidad auditiva, lo que refuerza la urgencia de ampliar el acceso a servicios públicos mediante mecanismos accesibles. El funcionario afirmó que esta implementación representa un paso decisivo hacia una ciudad digital incluyente y reiteró el compromiso del gobierno para fortalecer herramientas que garanticen el ejercicio pleno de derechos para todas las personas.

Locatel implementa nuevas medidas para facilitar acceso de servicios públicos a personas con discapacidad auditiva. Foto: (Agencia Digital del Innovación Pública)

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que Locatel, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ya ofrecía orientación para la obtención de la tarjeta incluyente, condonación de pagos y gestión de tarjetas de discapacidad, entre otros servicios, los cuales ahora serán accesibles también para la comunidad sorda.

“Se trata de un servicio que ofrece atención directa y personalizada a personas sordas para atender sus necesidades, resolver problemas y gestionar trámites. Esta nueva puerta de inclusión y acceso a derechos tiene como referente derribar barreras y hacer realidad el derecho a la comunicación”, expresó.

El director de Locatel, César Mancera Ortiz, señaló que se está estableciendo un trato directo con intérpretes capacitados para garantizar el uso adecuado de esta herramienta por parte de personas con discapacidad auditiva. Brugada Molina añadió que Locatel se consolida como una ventana para hacer efectivos los derechos, los trámites y el contacto entre el gobierno y la población, ampliando su alcance y utilidad para la ciudadanía.

