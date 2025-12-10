Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

Lidia Ávila revela por primera vez que su hija Sophia padeció síndrome de intestino corto, una condición sin solución médica (Credito: Cuartoscuro)

Hace 16 años, Lidia Ávila enfrentó la pérdida más dolorosa de su vida: la muerte de su hija Sophia a los seis meses de nacida, un hecho que marcó para siempre a la exintegrante de OV7 y que, hasta ahora, había mantenido en reserva los detalles médicos que rodearon la tragedia.

En una reciente entrevista, la cantante reveló por primera vez que Sophia padeció síndrome de intestino corto, una condición que le impidió alimentarse y que, según los médicos, no tenía solución posible.

Este testimonio, compartido en el aniversario del nacimiento de su hija, busca también acompañar a otras madres que han atravesado la pérdida de un hijo, a quienes Ávila envió un mensaje de apoyo y solidaridad.

En un video publicado el 24 de marzo de 2025, la artista mexicana expresó: “Desde el fondo de mi corazón les mando un abrazo... Nuestros angelitos desde donde estén nos acompañan siempre”, y dedicó “besos hasta el cielo” a Sophia, recordando que su hija solo pudo estar con ella durante seis meses.

La exintegrante de OV7 comparte un emotivo mensaje de apoyo a madres que han perdido a un hijo, en el aniversario de Sophia (Foto: Instagram de Lidia Ávila)

En esa ocasión, Ávila optó por grabar un mensaje especial dirigido a todas las madres que han vivido experiencias similares, en lugar de compartir una fotografía o un texto como en años anteriores.

Un mal congénito en la pequeña Sophia

Durante su participación en el programa ‘MontseYJoe’, Lidia Ávila detalló que su embarazo transcurrió con normalidad hasta que, un mes antes del parto, los médicos detectaron un quiste en el abdomen de la bebé, el cual no era visible en los ultrasonidos.

Tras el nacimiento, Sophia fue sometida a una cirugía en la que se descubrió que el problema estaba en el intestino. Los especialistas no lograron determinar la causa exacta, aunque consideraron posibles escenarios como una perforación, falta de irrigación sanguínea o la formación de un nudo intestinal.

“Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, quiere decir que no podía comer”, explicó la cantante, subrayando que ante ese diagnóstico no había más por hacer.

Sophia, la primogénita de Lidia Ávila, falleció a los seis meses tras una cirugía por un quiste abdominal no detectado en los ultrasonidos (Foto: Instagram/@lidiaavila)

La intérprete de éxitos como ‘Enloquéceme’ relató que Sophia nació en marzo y falleció en septiembre de 2009, dejando una huella imborrable en su vida. Ávila ha reconocido que el duelo fue un proceso largo y complejo, y que aunque nunca se supera del todo, ha aprendido a convivir con el dolor.

“Yo le cuento a mis hijos y saben que su hermanita Sophia está en el cielo y tenemos fotos en la casa de ella”, compartió la artista, quien ha procurado mantener viva la memoria de su primogénita dentro de la familia.

La cantante se divorció ocho meses después de la muerte de Sophia. Crédito: IG@canalunicable

El fin de su primer matrimonio

El impacto de la muerte de Sophia también generó preguntas sobre la relación de Ávila con su entonces esposo, Paulo Lauría, con quien se casó en 2004 y se separó en 2010, ocho meses después del fallecimiento de la niña.

Consultada al respecto, la cantante aclaró: “Hay muchos casos en los que sí, (tras la muerte de un hijo) hay familias que se rompen, parejas que se rompen, en nuestro caso te digo que no, ya las cosas estaban mal desde antes”.

El duelo por la muerte de Sophia marcó profundamente a Lidia Ávila, quien mantiene viva su memoria dentro de la familia

Sophia, la hermana mayor presente en la familia

Actualmente, Lidia Ávila es madre de dos hijos más, Lidia y Erick, quienes conocen la historia de su hermana mayor y la recuerdan con cariño. La cantante ha inculcado en ellos el valor de mantener presente el legado de Sophia como un lazo especial entre los hermanos.

Además, el talento artístico parece continuar en la familia, ya que Erick, el hijo menor, ha mostrado habilidades musicales desde pequeño. Recientemente, Ávila compartió un video en el que se observa al niño interpretando piezas complejas al piano en público.