México

Exatlón México: quién gana el Juego de los Enigmas hoy 9 de diciembre

Este programa tiene un día de la semana para cada competencia

Guardar
Como cada lunes, el espacio
Como cada lunes, el espacio con camas para un mejor descanso está en juego CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

Los premios más codiciados de Exatlón México han vuelto a acaparar la atención, dado que el “Juego de los Enigmas” marca el punto culminante de este martes y usualmente se ofrecen incentivos como celulares, consolas de videojuegos, televisores de última generación, viajes, motocicletas e incluso autos.

El duelo se transmite en vivo a las 19:00 horas a través de Azteca Uno, generando expectativas entre los seguidores. Esta dinámica plantea que los equipos deben sortear un desafío para determinar quién se lleva la “caja de los enigmas”, cuyo contenido siempre es mantenido en secreto hasta después del enfrentamiento.

Los Azules aseguraron la Villa 360 y siguieron sumando ventajas en esta semana número once de la novena temporada.

La noche anterior, el equipo azul ya había salido ganador del enfrentamiento por el acceso a ese espacio privilegiado, disfrutando de todas sus comodidades. La confianza reina entre sus integrantes, pese a que han sufrido la eliminación de dos miembros consecutivos: “Es una buena sensación llegar a la Villa 360 o a la Barraca sin perder a alguien”, afirmó Koke Guerrero, líder del equipo.

El ambiente en el grupo se tornó aún más distendido gracias a los intentos humorísticos de Ernesto Cázares, quien imitó un acento español y ofreció tutoriales a los novatos sobre el tiro final.

Mientras tanto, el equipo rojo, conocido como los Escarlatas, enfrentó una semana complicada tras la salida de Edna Carrillo, una baja sentida tanto por su papel deportivo como por su impacto en la convivencia del equipo.

Paulette Gallardo y Mati Álvarez lamentaron especialmente la partida de la atleta olímpica.

Qué ha pasado en Exatlón México

Rosique sorprendió al mostrar una
Rosique sorprendió al mostrar una faceta mucho más íntima. (Exatlón México, Facebook)

Sumando otra dificultad, los Rojos también cayeron en el Duelo de Eliminación y no pudieron retener la Villa 360 ni conseguir la vida adicional tan ansiada. Pese a estos tropiezos, el ánimo de reinventarse se mantiene en algunos miembros.

César Villaluz, conocido como el “Dragón Rojo”, comentó encontrarse ante una misión personal para no ser eliminado en su primera semana de competencia, y recibió palabras de aliento de sus compañeros.

La lista de participantes sigue evolucionando. Jazmín Hernández, quien ya había representado al equipo rojo en temporadas anteriores, se incorporó como refuerzo tras una racha de eliminaciones que también incluyó a Alex Sotelo y Andrea Álvarez.

Qué pasa cada día en Exatlón México

La estructura semanal del reality conserva sus hitos: los lunes y jueves se disputa de nuevo la Villa 360; los martes corresponde el Duelo de los Enigmas; el miércoles, la Batalla Colosal; el viernes, el Duelo por la Salvación; y los domingos se define el eliminado de la semana.

En cada Duelo de los Enigmas, la producción introduce elementos sorpresa y premios de impacto, diseñados para mantener alta la tensión y dar a los concursantes motivaciones adicionales, en palabras del medio “una de las secciones más llamativas del reality deportivo”.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Adultos Mayores: de cuánto podría ser el aumento confirmado para 2026

La actualización del beneficio social busca que los recursos entregados a los beneficiarios no pierdan valor ante el aumento de los precios

Pensión Adultos Mayores: de cuánto

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

También llevaba chalecos antibalas y explosivos

Detienen en Guatemala a hombre

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Guanajuato para pasar la Navidad, según la IA?

Un análisis posiciona a esta localidad del Bajío como el lugar ideal para disfrutar de la temporada decembrina

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

El comunicador cuestionó a la Miss Universo sobre temas que ella prefirió evadir

Quién es Carlos Adyan, presentador

La FGR acusó a César Duarte por presunto desvió de recursos mediante sus empresas ganaderas

Los cargos fueron revelados este 9 de diciembre durante la audiencia inicial del ex gobernador de Chihuahua

La FGR acusó a César
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

ENTRETENIMIENTO

Quién es Carlos Adyan, presentador

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

Kimberly La Más Preciosa presume amistad con Aracely Arámbula, aunque ya no le habla a Wendy y Las Perdidas

Cuántos millones de dólares dejará Bad Bunny en México como derrama económica

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo