Estos son los productos que podrían encarecerse con la nueva Ley Arancelaria

La reforma abre la puerta a incrementos en el costo de productos importados, especialmente de países sin tratados de libre comercio

La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación —conocida como Ley Arancelaria— abre la puerta a incrementos en el costo de diversos productos importados.

Particularmente aquellos provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

La medida, impulsada por el Ejecutivo federal y ajustada de última hora por Morena, fija nuevos gravámenes que impactarán de manera directa a sectores como textiles, calzado, metales y transporte.

De acuerdo con el análisis presentado en San Lázaro, el sector textil será el más afectado, pues concentrará casi el 50% de todas las fracciones arancelarias modificadas.

Las tasas promedio rondarán 28.6%, aunque en varias fracciones alcanzarán 35%.

Entre los productos que podrían encarecerse se encuentran:

  • Tejidos de algodón y mezclas con fibra sintética
  • Telas teñidas, estampadas y de punto
  • Tejidos “los demás” usados para confección
  • Materiales para la industria del vestido y ropa terminada

Otros sectores con alzas relevantes incluyen

  • Metales (21.7% de las fracciones): acero, láminas, estructuras y derivados, con arancel promedio de 32.6%.
  • Transporte (4%): autopartes y componentes especializados, con tasa de 30.2%.
  • Calzado (3.3%): zapatos terminados y partes, con 34% promedio.
  • Piedra y vidrio (2.9%): cerámicos y cristalería, con 31.1%.
  • Maquinaria y electrónica (2.9%): equipos y componentes electrónicos, con tasas de 26.5%.
  • Óptica e instrumentos (4.5%): lentes, aparatos de medición y precisión.
  • Plásticos y caucho (5.9%): productos industriales e insumos, con tasas más moderadas de 17.7%.
  • Químicos y cuero: con aranceles entre 25% y 25.7%.
Estas mercancías provienen principalmente de China, Corea del Sur, Japón, India, Vietnam, Tailandia, Indonesia y otros países sin acuerdo comercial con México, donde se concentran más de 400 mil fracciones sujetas al nuevo esquema.

La reforma: aval, reservas y debate legislativo

El Pleno avaló en lo particular la reforma con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones, y la turnó al Senado para su análisis.

El Partido del Trabajo optó por abstenerse, al advertir que el incremento “abrupto” de impuestos podría generar presiones inflacionarias y afectar el consumo interno.

Su diputado Reginaldo Sandoval también alertó que la reforma podría fortalecer la dependencia de México respecto a Estados Unidos, en lugar de diversificar mercados.

Morena defendió la propuesta como un instrumento para frenar la competencia desleal.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que México enfrenta un déficit de 177 mil millones de dólares con países asiáticos sin tratado comercial y que China concentra 68% de ese desequilibrio.

“Eso no describe una relación equilibrada; describe una asimetría estructural”, afirmó.

La reserva aprobada incorporó ocho fracciones arancelarias textiles con tasas de 35%, a petición de la industria.

Además, se otorgaron nuevas facultades a la Secretaría de Economía para administrar mecanismos que garanticen el abasto de insumos cuando sea necesario.

La iniciativa —propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum— busca avanzar hacia una “reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”.

El Senado deberá determinar si mantiene o modifica el nuevo esquema arancelario.

