México

Enrique Bermúdez pide oraciones para icónico narrador deportivo de Televisa reportado en estado crítico

Roberto Guerrero Ayala es considerado una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano

Guardar
Enrique Bermúdez dio a conocer
Enrique Bermúdez dio a conocer que Roberto Guerrero Ayala atraviesa una crisis de salud. (@enriquebermudez_, Instagram)

El periodismo deportivo vive horas de preocupación luego de que Enrique “Perro” Bermúdez alertó sobre el delicado estado de salud de Roberto Guerrero Ayala, una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano. A través de su cuenta en X, el histórico narrador de Televisa y TUDN pidió apoyo y oraciones para su amigo y colega, generando una ola de mensajes en redes sociales.

Durante la tarde del martes, Bermúdez informó que la situación de Guerrero Ayala es grave. El mensaje rápidamente se viralizó por la enorme trayectoria del comentarista, cuya voz marcó generaciones enteras de aficionados al deporte. “Me acaba de informar el nieto de Roberto Guerrero Ayala que mi querido Roberto está grave, los invito a orar por su salud”, escribió el “Perro”, sin ofrecer más detalles sobre el padecimiento.

La comunidad deportiva reaccionó de inmediato. El columnista San Cadilla se sumó a las muestras de apoyo y reconoció el legado del narrador, especialmente su relación histórica con el Guadalajara. “Le quiero mandar toda mi solidaridad y buenas vibras a Don Roberto Guerrero Ayala, histórico narrador de Guadalajara, quien atraviesa un momento delicado de salud. Ánimo don Rober, esperemos que salga adelante de este tema y volvamos a escuchar esa inigualable voz”, publicó.

Bermúdez informó que la situación
Bermúdez informó que la situación de Guerrero Ayala es grave. (Captura de pantalla, X)

Organizaciones como la Asociación de Periodistas Deportivos de Jalisco pidieron respeto y privacidad para la familia de Guerrero Ayala, al tiempo que confirmaron que siguen de cerca la evolución del comentarista, uno de los nombres más respetados dentro de la crónica deportiva nacional.

Un referente del futbol mexicano con más de seis décadas de trayectoria

Nacido en Zamora, Michoacán, el 8 de mayo de 1936, Roberto Guerrero Ayala construyó una carrera de más de 60 años que lo convirtió en una figura central en las transmisiones de Atlas, Guadalajara y Leones Negros. Participó en Copas del Mundo y colaboró para medios como Televisa, Univision y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, consolidándose como una voz inconfundible del balompié nacional.

Su trayectoria también estuvo marcada por episodios de firmeza profesional. Uno de los más recordados ocurrió cuando cuestionó al aire un penal marcado a favor del América al afirmar: “Ese penal el árbitro lo está inventando; por ningún lado hay falta”. Pese a insistir en que se mostrara la repetición, aquella honestidad le costó caro: tras cinco décadas en Televisa, nunca volvió a narrar un partido de las Águilas.

Hoy, el gremio deportivo mantiene la esperanza de que el legendario narrador se recupere. Mientras tanto, el mensaje del “Perro” Bermúdez continúa resonando entre aficionados y colegas que reconocen en Guerrero Ayala a una figura irrepetible del futbol mexicano.

Roberto Guerrero Ayala construyó una
Roberto Guerrero Ayala construyó una carrera de más de 60 años que lo convirtió en una figura central en las transmisiones de Atlas, Guadalajara y Leones Negros. (Voces del deporte Mexicano / YouTube)

Temas Relacionados

Enrique BermúdezRoberto Guerrero AyalaTelevisaTUDNmexico-deportes

Más Noticias

Senador propone crear canal, radio y periódico que promueva cultura de la 4T: “Se debe cimentar en la más amplia cobertura”

El senador indicó que el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano también produciría contenido de entretenimiento y noticias

Senador propone crear canal, radio

Juzgan injustamente a Andy López Beltrán por ser hijo de AMLO: Luisa María Alcalde

La dirigente nacional de Morena señaló que su secretario de Organización es juzgado de manera distinta solo por ser hijo del expresidente López Obrador

Juzgan injustamente a Andy López

Padre DJ conquista las redes al crear versión electrónica de “La Guadalupana”

Internautas destacaron el respeto y carisma del religioso en su peculiar homenaje

Padre DJ conquista las redes

Sujetos armados atacan a policías municipales de Cotija tras intensa ola de violencia en Michoacán | Video

Los últimos reportes de la SSP Michoacán indican que el saldo de estos hechos es de un oficial herido y dos civiles más heridos por estar en la zona del enfrentamiento

Sujetos armados atacan a policías

Popocatépetl tuvo 2 exhalaciones este 10 de diciembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 2 exhalaciones este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran armas, cargadores,

Fuerzas federales aseguran armas, cargadores, cartuchos y un dron tras agresión armada en Tepuche, Sinaloa

Sujetos armados atacan a policías municipales de Cotija tras intensa ola de violencia en Michoacán | Video

César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

Cae en Durango “El Limones”, presunto extorsionador de alto perfil de Los Cabrera Sarabia, célula del Cártel de Sinaloa

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

ENTRETENIMIENTO

René Franco a Fátima Bosch:

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Cruz Azul vs Flamengo Copa Intercontinental en vivo: la Máquina se despide del torneo tras caer 2-1

Messi podría visitar México: así sería el posible cruce ante América en la Concacaf Champions Cup

Enrique Burak lanza dardo contra Bad Bunny y su presencia en el Super Bowl: “Yo iré al baño”

Guía de la Semana 15 de la NFL: todos los partidos que se van a disputar