Enrique Bermúdez pide oraciones para icónico narrador deportivo de Televisa reportado en estado crítico

Enrique Bermúdez dio a conocer que Roberto Guerrero Ayala atraviesa una crisis de salud. (@enriquebermudez_, Instagram)

El periodismo deportivo vive horas de preocupación luego de que Enrique “Perro” Bermúdez alertó sobre el delicado estado de salud de Roberto Guerrero Ayala, una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano. A través de su cuenta en X, el histórico narrador de Televisa y TUDN pidió apoyo y oraciones para su amigo y colega, generando una ola de mensajes en redes sociales.

Durante la tarde del martes, Bermúdez informó que la situación de Guerrero Ayala es grave. El mensaje rápidamente se viralizó por la enorme trayectoria del comentarista, cuya voz marcó generaciones enteras de aficionados al deporte. “Me acaba de informar el nieto de Roberto Guerrero Ayala que mi querido Roberto está grave, los invito a orar por su salud”, escribió el “Perro”, sin ofrecer más detalles sobre el padecimiento.

La comunidad deportiva reaccionó de inmediato. El columnista San Cadilla se sumó a las muestras de apoyo y reconoció el legado del narrador, especialmente su relación histórica con el Guadalajara. “Le quiero mandar toda mi solidaridad y buenas vibras a Don Roberto Guerrero Ayala, histórico narrador de Guadalajara, quien atraviesa un momento delicado de salud. Ánimo don Rober, esperemos que salga adelante de este tema y volvamos a escuchar esa inigualable voz”, publicó.

Bermúdez informó que la situación de Guerrero Ayala es grave. (Captura de pantalla, X)

Organizaciones como la Asociación de Periodistas Deportivos de Jalisco pidieron respeto y privacidad para la familia de Guerrero Ayala, al tiempo que confirmaron que siguen de cerca la evolución del comentarista, uno de los nombres más respetados dentro de la crónica deportiva nacional.

Un referente del futbol mexicano con más de seis décadas de trayectoria

Nacido en Zamora, Michoacán, el 8 de mayo de 1936, Roberto Guerrero Ayala construyó una carrera de más de 60 años que lo convirtió en una figura central en las transmisiones de Atlas, Guadalajara y Leones Negros. Participó en Copas del Mundo y colaboró para medios como Televisa, Univision y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, consolidándose como una voz inconfundible del balompié nacional.

Su trayectoria también estuvo marcada por episodios de firmeza profesional. Uno de los más recordados ocurrió cuando cuestionó al aire un penal marcado a favor del América al afirmar: “Ese penal el árbitro lo está inventando; por ningún lado hay falta”. Pese a insistir en que se mostrara la repetición, aquella honestidad le costó caro: tras cinco décadas en Televisa, nunca volvió a narrar un partido de las Águilas.

Hoy, el gremio deportivo mantiene la esperanza de que el legendario narrador se recupere. Mientras tanto, el mensaje del “Perro” Bermúdez continúa resonando entre aficionados y colegas que reconocen en Guerrero Ayala a una figura irrepetible del futbol mexicano.

Roberto Guerrero Ayala construyó una carrera de más de 60 años que lo convirtió en una figura central en las transmisiones de Atlas, Guadalajara y Leones Negros. (Voces del deporte Mexicano / YouTube)