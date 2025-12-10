México

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

El cantante sonorense estaría buscando llegar a un acuerdo conciliatorio con la mamá de su primogénita Inti

Christian Nodal vuelve al centro
Christian Nodal vuelve al centro de la polémica tras la demanda contra Cazzu. (Instagram)

Christian Nodal regresó al ojo del huracán luego de que se diera a conocer que podría encontrarse cara a cara con Cazzu en los juzgados tras buscar un supuesto acuerdo conciliatorio.

Días atrás, la periodista Pati Chapoy dio a conocer que el intérprete de éxitos como “Botella tras botella” habría demandado a la cantante argentina, información que fue confirmado por Televisa Espectáculos la mañana de este 9 de diciembre.

La cantante ofreció un concierto en Chile como parte de su gira "Latinaje en vivo". TikTok: @miauchi_ss

Nodal estaría buscando acuerdo conciliatorio con Cazzu

Según información reportada por Televisa Espectáculos, Christian Nodal habría presentado una propuesta formal para alcanzar un acuerdo con Cazzu luego de la demanda que interpuso contra la cantante argentina.

La propuesta presentada por el equipo legal de Nodal fue entregada en un juzgado de Jalisco, con el objetivo de formalizar los términos de convivencia con su hija, fruto de su relación con Cazzu.

De acuerdo con el reporte de Televisa Espectáculos, la defensa del cantante acudió a la Ciudad Judicial en Zapopan para interponer un oficio conciliatorio, cuya finalidad es mediar las diferencias existentes respecto a la manutención y el futuro de la menor.

Nodal y Cazzu podrían encontrarse
Nodal y Cazzu podrían encontrarse cara a cara en los juzgados. (IG: @cazzu // @nodal)

El reportero de Televisa informó que mediante el oficio se busca establecer un canal de diálogo que permita a ambas partes llegar a acuerdos, evitando así un proceso judicial prolongado. El caso será asignado a un juzgado, instancia en la que ambas partes serán citadas formalmente.

Este procedimiento abre la posibilidad de que Christian Nodal y Cazzuse encuentren cara a cara para resolver los temas concernientes a su primogénita, en particular lo relacionado con la custodia, convivencia y responsabilidades económicas.

Qué dijo Pati Chapoy sobre la demanda de Nodal contra Cazzu

Días atrás en el programa Ventaneando, Pati Chapoy, dio a conocer que Christian Nodal habría interpuesto una demanda civil contra Cazzu en un juzgado de lo familiar en Jalisco.

El documento judicial, citado por el equipo del programa, detalla que Nodal solicita la intervención de las autoridades para garantizar su participación activa en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija.

Asimismo, argumenta que en reiteradas ocasiones, ha solicitado a Cazzu la autorización para expedir el pasaporte mexicano de Inti y facilitar el visado necesario para viajar a Estados Unidos, pero que la artista habría condicionado los trámites a un incremento en los depósitos y transferencias de dinero.

La supuesta demanda de Nodal
La supuesta demanda de Nodal contra Cazzu fue revelada desde días atrás en Ventaneando. (TikTok // Captura de pantalla Hoy Día - Telemundo)

En el texto de la demanda, Nodal expone: “En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”.

