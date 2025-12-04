México

Revelan demanda de Nodal contra Cazzu y millonaria pensión en efectivo que le habría dado por más de un año

El cantante estaría acusando a la argentina de condicionar trámites de Inti a cambio de aumentos en depósitos y transferencias de dinero

Guardar
Este jueves, Pati Chapoy informó
Este jueves, Pati Chapoy informó que los intérpretes libran un juicio. (Infobae México / Jovani Pérez)

Pati Chapoy reveló en Ventaneando una supuesta demanda que habría interpuesto Christian Nodal contra Cazzu, madre de su hija Inti.

Según la información difundida en el programa, Nodal asegura haber entregado a Cazzu millones de pesos en efectivo durante un casi dos años.

La conductora Pati Chapoy señaló que fueron pagos que se realizaron de forma mensual, en respuesta a la petición directa de Cazzu. Según testimonio atribuido a Nodal e informado por el equipo de Ventaneando, los pagos fueron totalmente en efectivo, pues así lo habría solicitado la argentina.

Aparentemente, la demanda es de carácter civil y fue interpuesta en un juzgado de lo familiar en Jalisco.

El documento que presentó Pati Chapoy sobre Nodal y Cazzu: 12 millones de pesos para Inti

Nodal le habría dado a
Nodal le habría dado a Inti ya 12 millones de pesos (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El documento presentado por el equipo de Ventaneando detalla que Nodal busca involucrarse activamente en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija, por lo que solicita la intervención de las autoridades para garantizar su participación.

El cantante, quien actualmente mantiene un vínculo con Ángela Aguilar, argumenta que las sumas entregadas a Cazzu estaban destinadas exclusivamente al sustento de Inti, aunque en el programa se cuestionó la magnitud de los montos, sugiriendo que resultan excesivos para una menor de tan corta edad, pues fueron en total 12 millones de pesos a lo largo de todo un año.

Nodal insinúa que Cazzu aplica coerción en su contra

Cazzu habló sobre el papel
Cazzu habló sobre el papel de Christian Nodal en la vida de Inti. (Instagram)

Además, el documento se lee la queja principal de Nodal: “En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”.

En el documento, Nodal afirma que las actitudes de Cazzu podrían configurarse como “coerción”.

Surge la “Ley Cazzu” inspirada en la rapera argentina y ella reacciona

La cantante narró una dura experiencia con el abogado de su expareja YT: Se Regalan Dudas

La propuesta de la llamada “Ley Cazzu”, que busca regular los permisos de viaje para padres separados y ha superado las 33 mil firmas en la plataforma Change.org, ha generado un intenso debate en torno a la custodia y movilidad de menores en casos de separación.

Inspirada en la situación que enfrenta la cantante Julieta Cazzuchelli con Christian Nodal por la custodia de su hija Inti, la iniciativa ha colocado a la artista argentina en el centro de una discusión social y legal que trasciende su caso personal.

En una entrevista concedida a Los 40 Principales Colombia, Cazzu expresó que, aunque la iniciativa lleva su nombre, no se considera el origen del movimiento, sino la representación visible de una problemática que afecta a muchas personas:

“A veces uno cae en un lugar, donde quizá una cierta porción de la población necesita alguna cosa. Entonces, el universo como que ‘vamos a meter a esta persona se tropiece por acá’. Y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas y que son tan importantes de conversar”.

