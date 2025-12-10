CANACO estima derrama de 1 mil 724 millones de pesos en las fiestas a la Virgen de Guadalupe

La Canaco CDMX proyecta un aumento del 5.9% en ingresos para comercios y servicios durante las festividades guadalupanas.(Cuartoscuro)

La próxima celebración del Día de la Virgen de Guadalupe marca uno de los periodos más vibrantes para la economía de la Ciudad de México. Más allá del fervor religioso, las autoridades y organizaciones empresariales anticipan una importante inyección de recursos que beneficiará a miles de familias ligadas al comercio, los servicios y el turismo religioso.

Casi 2 mil millones de pesos en derrama económica

La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe impulsará una derrama económica de 1 mil 724 millones de pesos en la Ciudad de México. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) ha difundido un comunicado este 9 de diciembre en el que proyecta una derrama económica de 1 mil 724 millones de pesos para las festividades del 12 de diciembre. El incremento es de 5.9% respecto al año anterior, mostrando la relevancia de la fecha no solo para fieles, sino también para la economía local.

Uno de los factores determinantes es la afluencia de visitantes. Para esta edición, se espera que entre 11 y 13 millones de peregrinos lleguen desde diversas regiones del país y el extranjero. Este movimiento consolida la cita como un evento clave para distintos sectores económicos.

La Canaco CDMX señala que los giros con mayor dinamismo serán:

Alimentos preparados y comida rápida

Florerías

Minisúper y tiendas de abarrotes

Establecimientos de artículos religiosos

Artesanías

Servicios de hospedaje

Transporte público y privado

En promedio, cada peregrino destinará entre 260 y 1 mil 800 pesos para gastos relacionados con su visita. Esta amplitud refleja tanto las diferencias de procedencia como las necesidades particulares de los feligreses.

Operativo de seguridad cerca de la Basílica de Guadalupe

Cada peregrino destinará entre 260 y 1,800 pesos en gastos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El entorno de la Basílica de Guadalupe se transforma con la llegada masiva de visitantes. Para garantizar la seguridad y el flujo ordenado, las autoridades de la Ciudad de México, junto con la alcaldía Gustavo A. Madero, han puesto en marcha el Operativo Basílica 2025, enfocado en mantener el orden durante los días de máxima concentración.

Los dispositivos comprenden:

Personal de seguridad , protección civil y voluntarios en carpas estratégicas

Identificación clara del personal de apoyo mediante chalecos, gorras y playeras

Control de accesos para residentes locales con credencialización específica

Boletos de bicipuerto y motopuerto para facilitar el acceso al recinto

Además, se ha instalado un perímetro de seguridad en calles principales como San Juan de Aragón, Oriente 157, Martín Carrera, Ticomán e Insurgentes Norte. Locales y peregrinos encontrarán puntos de atención inmediata, orientación e intervención rápida en caso de emergencias.

Para mitigar complicaciones viales, el despliegue prevé cortes en importantes avenidas y sugiere rutas alternas, como Eje 2 Norte, Eje 3 Oriente Eduardo Molina y Avenida Insurgentes. También se habilitaron estacionamientos especiales y controles vehiculares.

De la mano del operativo, el ambiente busca propiciar una experiencia segura y positiva para millones de visitantes, con el objetivo de que la derrama económica se traduzca en beneficios amplios y duraderos para comerciantes y vecinos.