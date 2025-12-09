México

Recomendaciones para peregrinos en el Operativo Basílica 2025 de la alcaldía Gustavo A. Madero

El gobierno de la Ciudad de México ha publicado una serie de medidas de seguridad que deben seguir todos los asistentes a la Basílica de Guadalupe

Operativo Basílica 2025 - (X/ Gobierno de la Ciudad de México)

Con el fin de prevenir incidentes durante los días de mayor concentración, el Gobierno de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para todos los asistentes.

  • Mantente cerca de tu familia o acompañantes
  • Pon especial atención a niñas, niños y adultos mayores y personas con discapacidad
  • Protege tu salud: Usa al menos tres capas de ropa y mantente hidratado
  • Porta identificación o tarjeta de seguridad
  • Consume alimentos en lugares establecidos
  • No usar pirotecnia
  • No tirar basura
  • Ubicar las rutas de evacuación y módulos de atención

Estas medidas forman parte del eje preventivo del operativo y buscan evitar incidentes en una festividad que cada año reúne a millones de personas.

Un operativo para la seguridad de todos los peregrinos

El gobierno de la
El gobierno de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los peregrinos que den cita durante los próximos días en la Basílica de Guadalupe - (Foto Mauricio Marat. INAH)

La alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha el Operativo Basílica 2025, un despliegue especial que acompaña cada año la llegada de miles de peregrinos al cerro del Tepeyac por la festividad del 12 de diciembre. Este esfuerzo busca garantizar seguridad, movilidad y atención para quienes acuden a la Basílica de Guadalupe, una de las celebraciones más importantes del país.

El operativo comenzó el 5 de diciembre a las 15:00 horas y alcanzará su punto máximo entre el jueves 11 a las 7:00 horas y el viernes 12 a las 13:00 horas, periodo en el que se espera el arribo de 13.5 millones de feligreses, según informó la propia alcaldía. La jornada de guardia será el sábado 13 de diciembre, mientras que el cierre operativo está programado para el domingo 14 a las 21:00 horas.

Para facilitar la identificación del personal de apoyo, la alcaldía anunció que permanecerán en servicio equipos equipados con chalecos, gorras y playeras oficiales, con el fin de orientar a visitantes y vecinos durante toda la operación. También se habilitaron un bicipuerto y un motopuerto en la explanada de la alcaldía y en la calle Unión Montevideo, además de un operativo de seguridad con cortes viales para ordenar la movilidad.

Un operativo pensado para proteger a la comunidad peregrina

La Alcaldía Gustavo A. Madero dio inicio al Operativo Basílica 2025. Crédito: Alcaldía Gustavo A. Madero / Facebook

La alcaldía informó que los equipos de seguridad y los voluntarios estarán presentes en los puntos de mayor afluencia y brindarán apoyo siempre que sea necesario. Con su presencia, se busca agilizar la movilidad, resolver dudas y atender cualquier situación que pueda surgir a lo largo del recorrido hacia la Basílica.

También se instalarán células especiales de seguridad, integradas por elementos capacitados para actuar ante emergencias o situaciones imprevistas. Estos grupos trabajarán de forma coordinada para mantener el orden y ofrecer atención inmediata a quienes lo requieran.

El Operativo Basílica 2025 se presenta como un esfuerzo conjunto para que la celebración a la Virgen de Guadalupe transcurra sin contratiempos. Seguir las recomendaciones oficiales será fundamental para que la experiencia de peregrinar se viva con seguridad, respeto y tranquilidad.

