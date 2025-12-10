Así fue la primera aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego un día como hoy, 9 de diciembre de 1531

Aunque se habla de varias apariciones, solo cinco han sido avaladas por el Vaticano. Crédito: Infobae/ Jovani Pérez

La Virgen de Guadalupe es sin duda una advocación mariana considerada una de las figuras religiosas más importantes de México y de la iglesia católica en América Latina.

Según la tradición, se apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531 y su imagen, impresa en la tilma de Juan Diego, es venerada en la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más visitados del mundo.

Se le atribuye el papel de símbolo de identidad nacional y religiosa para millones de mexicanos y latinoamericanos. Además, es considerada patrona de México y de toda América.

Y aunque su festividad se celebra cada 12 de diciembre, según la tradición, antes de este día la Virgen realizó varias apariciones al ahora santo Juan Diego.

Justamente un día como hoy, 9 de diciembre de 1531, se llevó a cabo la primera de ellas y aquí te contamos cómo fue es primer encuentro con la llamada “morenita”.

La Virgen de Guadalupe es reconocida en México y el mundo como importante figura de la iglesia católica.

Cómo fue la primera aparición de la virgen de guadalupe a juan diego en 1531

La primera aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego ocurrió el 9 de diciembre de 1531, en el cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México.

Juan Diego, un indígena chichimeca converso al cristianismo, relató que mientras se dirigía a misa a la ciudad, escuchó una música suave en la cima del cerro y vio a una figura femenina rodeada de luz.

La mujer se presentó como la Madre de Dios bajo el nombre de “la siempre Virgen Santa María de Guadalupe”.

Habló a Juan Diego en náhuatl y le pidió que fuera con el obispo fray Juan de Zumárraga para solicitar que se edificara un templo en ese lugar, donde pudiera mostrar su amor y auxiliara a los habitantes.

Durante esa primera visita, Juan Diego sintió miedo y sorpresa, pero la Virgen lo tranquilizó. Él obedeció la petición y fue con el obispo, quien inicialmente no le creyó.

Posteriormente, según la tradición, la Virgen se le apareció varias veces más para reafirmar el mensaje y, tras varios intercambios, el obispo solicitó una prueba.

Desde la primera aparición Juan Diego mostró obediencia hacia la Virgen. (Wikipedia/Dominio Público)

Por qué se celebra a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre

Se celebra a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre debido a que, según la tradición, ese día en 1531 ocurrió la última aparición de la Virgen a Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

Durante este encuentro, Juan Diego presentó ante el obispo Juan de Zumárraga la tilma con las flores recolectadas, y en ella apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El 12 de diciembre quedó establecido como la fecha oficial para conmemorar este suceso, y se convirtió en la principal celebración de la Virgen de Guadalupe, reconocida tanto por la Iglesia católica como por la tradición popular en México y en otros países de América Latina.