Harfuch anuncia nuevos peritajes y líneas de investigación de la FGR por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

García Harfuch informó detalles sobre el coche bomba que estalló el sábado en Michoacán. (Presidencia)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizan nuevos peritajes y líneas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por la explosión de un coche bomba ocurrido el pasado sábado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de cinco muertos.

Harfuch dijo, ante la pregunta de un periodista, que los últimos avances son los presentados por el fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña, quien confirmó que la camioneta que explotó venía de Colima y que no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó.

“Tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta, ahorita ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, declaró Harfuch ante medios de comunicación.

El secretario de seguridad añadió que cuando se presentan avances de los hechos delictivos, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos, y el Plan Michoacán es un plan integral, no solo de seguridad, para reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos.

“Es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan estos índices delictivos”, explicó.

El sábado explotó un coche bomba en Coahuayana, Michoacán. Foto: RRSS

Grupos delictivos en disputa en Michoacán

García Harfuch dijo, más adelante en la conferencia matutina, que la afrenta en el estado de Michoacán, es como la mayoría de las rivalidades delincuenciales, lo que se busca es control territorial y ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas, aunque en este caso, es principalmente el control territorial.

“Son célular afines al Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos”, señaló.

Decomiso de explosivos

Omar García Harfuch también precisó que el pasado lunes hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán y en Sinaloa.

“No fue un caso aislado, fueron varios”, aseguró.

También dijo que este año se han detectado varios eventos en los que se utilizan artefactos explosivos improvisados, algunos en vehículos y otros en drones caseros.

“Tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismo un artefacto explosivo, estos artefactos improvisados son sumamente inestables”, destacó.