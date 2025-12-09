México

Harfuch anuncia nuevos peritajes y líneas de investigación de la FGR por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

El secretario de Seguridad señaló que se abrirán nuevos peritajes en el caso para determinar qué fue lo que pasó

Guardar
García Harfuch informó detalles sobre
García Harfuch informó detalles sobre el coche bomba que estalló el sábado en Michoacán. (Presidencia)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizan nuevos peritajes y líneas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por la explosión de un coche bomba ocurrido el pasado sábado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de cinco muertos.

Harfuch dijo, ante la pregunta de un periodista, que los últimos avances son los presentados por el fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña, quien confirmó que la camioneta que explotó venía de Colima y que no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó.

“Tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta, ahorita ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, declaró Harfuch ante medios de comunicación.

El secretario de seguridad añadió que cuando se presentan avances de los hechos delictivos, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos, y el Plan Michoacán es un plan integral, no solo de seguridad, para reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos.

“Es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan estos índices delictivos”, explicó.

El sábado explotó un coche
El sábado explotó un coche bomba en Coahuayana, Michoacán. Foto: RRSS

Grupos delictivos en disputa en Michoacán

García Harfuch dijo, más adelante en la conferencia matutina, que la afrenta en el estado de Michoacán, es como la mayoría de las rivalidades delincuenciales, lo que se busca es control territorial y ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas, aunque en este caso, es principalmente el control territorial.

“Son célular afines al Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos”, señaló.

Decomiso de explosivos

Omar García Harfuch también precisó que el pasado lunes hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán y en Sinaloa.

“No fue un caso aislado, fueron varios”, aseguró.

También dijo que este año se han detectado varios eventos en los que se utilizan artefactos explosivos improvisados, algunos en vehículos y otros en drones caseros.

“Tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismo un artefacto explosivo, estos artefactos improvisados son sumamente inestables”, destacó.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchCoahuayanaMichoacánFGRexplosióncoche bombaLa MañaneraSheinbaumpolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Lo que debes saber del café sin azúcar para obtener sus beneficios y evitar sus efectos secundarios

Endulzar esta bebida más allá de gustos, evidencia científica ha encontrado un impacto en la salud

Lo que debes saber del

Sheinbaum explica por qué México ha incumplido el Tratado de Aguas con EEUU, anuncia reunión sobre aranceles de Trump

La presidenta afirmó que trabaja junto con los estados fronterizos para la entrega de agua, por lo que confía en que logrará un acuerdo

Sheinbaum explica por qué México

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez hace pacto con Sergio Mayer Mori

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Los únicos cargos por los que el exgobernador del PRI recibió sentencia fueron lavado de dinero y asociación delictuosa durante su gestión en el estado

Guatemala autoriza nuevos cargos contra

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Autopista Chamapa-Lechería, cerrada a la circulación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guatemala autoriza nuevos cargos contra

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

Anuncian plan de operaciones especiales entre los ejércitos de México y Guatemala por ataques del Cártel de Sinaloa

El fenómeno de la “narcoestética” promueve la admiración por los capos en México

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez hace pacto con Sergio Mayer Mori

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Pati Chapoy se vuelve tendencia por feroz crítica a concentración de la 4T en el zócalo de la CDMX

Fátima Bosch abandona plena entrevista en vivo tras pregunta sobre Nawat Itsaragrisil: “Si te molesta es por algo”

Quién fue y de qué murió El Cometa Show, comediante cuyo deceso a los 40 años sacudió Monterrey

DEPORTES

¿Gignac y Nahuel dicen adiós?

¿Gignac y Nahuel dicen adiós? Esto reveló el presidente de Tigres sobre su continuidad

Inter vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en México a los Red Devils en la Champions League

¿Quién es Mercedes Roa? Influencer mexicana, quien sufrió agresión en Francia

Helmut Marko se va de Red Bull, el enemigo número 1 de Checo Pérez dice adiós

Tragedia en Nuevo León tras la derrota de Rayados: joven pierde la vida en plena celebración