Narcoestética en México: la transformación de los capos en íconos aspiracionales y el peligro de la fascinación colectiva

La narcoestética en México surge tras la guerra contra el narco y transforma a los narcotraficantes en figuras aspiracionales. (Especial)

El concepto de narcoestética surgió en Colombia y se consolidó en México a partir de 2006, coincidiendo con la declaración de la “guerra contra el narco” por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Desde entonces, este fenómeno ha transformado la imagen de los narcotraficantes en figuras aspiracionales, principalmente a través de la ostentación material y la acumulación de bienes lujosos.

La narcoestética se definió como una manifestación cultural centrada en la exhibición excesiva de riqueza y poder, sin relación con el buen gusto ni el coleccionismo.

La narcoestética como modelo aspiracional

La influencia de la narcoestética se extiende a jóvenes que, ante la falta de oportunidades, ven en el narco un modelo de éxito rápido. (EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda)

De acuerdo con Lucía Elena Acosta Ugalde, coordinadora de Difusión Cultural de la FES Acatlán, los narcotraficantes utilizan la ostentación para significar y transmitir valores, convirtiendo su riqueza en símbolos de éxito.

Esta lógica ha llevado a que personas ajenas al mundo del narcotráfico perciban a estos delincuentes como modelos de inspiración y, en ocasiones, como héroes nacionales, especialmente ante la desconfianza hacia figuras políticas.

Entre las características principales de la narcoestética destaca la acumulación de objetos costosos y la búsqueda de significado a través de lo material.

Según Acosta Ugalde, la posesión de bienes lujosos no responde a criterios de selección o depuración, como ocurre en el coleccionismo, sino a la necesidad de demostrar poder y autoridad frente a otros grupos delictivos y ante la sociedad.

“No les interesa el buen gusto, sino demostrar que poseen cosas caras, porque para ellos lo material es una forma de significar”, explicó la académica en declaraciones recogidas por la UNAM.

Ejemplos emblemáticos de narcoestética incluyen vestimenta de marca, armas lujosas y residencias con acabados extravagantes. (Infobae México/Jovani Silva)

Los ejemplos emblemáticos de esta estética abundan. La vestimenta de marca, como la camisa Ralph Lauren tipo polo que Edgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, llevaba al ser capturado, se convirtió en objeto de deseo y se agotó rápidamente en tiendas, lejos de adquirir una connotación negativa.

Otro caso es el de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, cuya pistola valuada en 5.5 millones de pesos, adornada con oro y diamantes negros e inscrita con la frase “Billionaire 701 Phorbes”, representa la cúspide de la ostentación narco.

Las residencias incautadas a estos líderes suelen incluir picaportes de oro, piscinas con diamantes, colecciones de automóviles europeos y hasta zoológicos privados.

Incluso después de la muerte, la narcoestética se manifiesta en mausoleos monumentales, como los de Jardines del Humaya en Culiacán, Sinaloa, equipados con wifi, aire acondicionado y piezas de arte.

Esta obsesión por el exceso se resume en la frase de Héctor “El Güero” Palma: “Más vale vivir cinco años como rey que 20 como güey”, una declaración que ilustra la preferencia por una vida breve pero lujosa y significativa.

La narcoestética en los medios de comunicación

Series televisivas y medios de comunicación amplifican la apología de la narcoestética, normalizando la figura del narcotraficante. (RS/ Telemundo)

Sin embargo, la influencia de la narcoestética no se limita a los propios narcotraficantes, se extiende a la sociedad, especialmente a los jóvenes, quienes, ante la precariedad laboral y la falta de oportunidades, pueden verse seducidos por el modelo de éxito rápido y ostentoso que promueven estos personajes.

El impacto social y cultural de la narcoestética se ha visto amplificado por la apología que realizan los medios de comunicación y las series televisivas, como “La reina del sur”, "Narcos“ o ”El Dandy“, que contribuyen a normalizar y glorificar la figura del narcotraficante.

Acosta Ugalde advirtió sobre el riesgo de que estos modelos aspiracionales se consoliden en el imaginario colectivo, desplazando otros referentes y valores sociales.

De acuerdo con la Gaceta Digital UNAM, la fascinación por la ostentación y el exceso en la narcoestética ha difuminado los límites entre el asombro y la seducción, generando un fenómeno cultural cuya influencia y peligrosidad residen precisamente en esa ambigüedad.