México

Mi Beca para Empezar: ¿Cuánto recibirán los alumnos de preescolar y primaria en 2025-2026?

El Gobierno de la CDMX confirmó los montos mensuales que recibirán los estudiantes de preescolar y primaria en el ciclo escolar 2025-2026

Guardar
El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX confirmó los montos mensuales que recibirán los estudiantes de preescolar y primaria en el ciclo escolar 2025-2026

El programa Mi Beca para Empezar, uno de los pilares de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, confirmó los apoyos económicos que recibirán las y los estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica para el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los montos asignados para este periodo serán de 600 pesos mensuales para preescolar y 650 pesos mensuales para primaria, los cuales se entregarán a través de depósitos mensuales en la tarjeta del programa.

Este apoyo constituye un complemento fundamental para las familias de la capital, sobre todo en los meses de inicio de clases, cuando los gastos en útiles, uniformes y materiales escolares suelen incrementarse.

En la próxima edición del programa, se estima que más de 1.3 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) serán beneficiados.

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX confirmó que, para el ciclo escolar 2025-2026, las y los estudiantes de preescolar y primaria inscritos en Mi Beca para Empezar recibirán apoyos mensuales de 600 y 650 pesos, respectivamente, mediante depósitos en la tarjeta del programa

Montos confirmados para el ciclo escolar 2025-2026

Para el nuevo ciclo escolar, los estudiantes recibirán los siguientes apoyos mensuales:

  • 600 pesos mensuales para preescolar.
  • 650 pesos mensuales para primaria.
  • 600 pesos mensuales para todos los niveles del Centro de Atención Múltiple (CAM).

La entrega del recurso se realizará durante 10 meses, correspondientes al periodo escolar de septiembre a junio, como parte de la dispersión habitual del programa.

Además del depósito mensual, el programa contempla un apoyo único anual para útiles y uniformes, cuyo objetivo es disminuir los gastos obligatorios al inicio del ciclo escolar. Este recurso se deposita directamente en la tarjeta o billetera electrónica y debe utilizarse exclusivamente en comercios afiliados autorizados para la venta de insumos escolares.

Requisitos y registro para el ciclo 2025-2026

La convocatoria para inscribirse o actualizar datos del programa permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2025. Para completar el trámite, los tutores deben cumplir con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
  • CURP del beneficiario con la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”.
  • Cuenta Llave CDMX – Expediente creada con el mismo correo y teléfono utilizados en el ciclo previo del programa.

Una vez validada la información, el registro debe realizarse a través del portal oficial del programa.

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX confirmó que, para el ciclo escolar 2025-2026, las y los estudiantes de preescolar y primaria inscritos en Mi Beca para Empezar recibirán apoyos mensuales de 600 y 650 pesos, respectivamente, mediante depósitos en la tarjeta del programa

Un programa clave para la permanencia escolar

Mi Beca para Empezar se ha consolidado como un programa orientado a combatir el abandono escolar, disminuir desigualdades y apoyar la economía familiar. Con los montos actualizados para el periodo 2025-2026, el Gobierno de la Ciudad de México refuerza su compromiso con la educación pública y el bienestar de las niñas y los niños capitalinos.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarCDMX600 pesos mensuales para preescolar650 pesos mensuales para primariamexico-noticias

Más Noticias

Lo que debes saber del café sin azúcar para obtener sus beneficios y evitar sus efectos secundarios

Endulzar esta bebida más allá de gustos, evidencia científica ha encontrado un impacto en la salud

Lo que debes saber del

Sheinbaum explica por qué México ha incumplido el Tratado de Aguas con EEUU, anuncia reunión sobre aranceles de Trump

La presidenta afirmó que trabaja junto con los estados fronterizos para la entrega de agua, por lo que confía en que logrará un acuerdo

Sheinbaum explica por qué México

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez hace pacto con Sergio Mayer Mori

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Los únicos cargos por los que el exgobernador del PRI recibió sentencia fueron lavado de dinero y asociación delictuosa durante su gestión en el estado

Guatemala autoriza nuevos cargos contra

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Autopista Chamapa-Lechería, cerrada a la circulación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guatemala autoriza nuevos cargos contra

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

“Se descarta terrorismo en ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán”, confirma García Harfuch

Anuncian plan de operaciones especiales entre los ejércitos de México y Guatemala por ataques del Cártel de Sinaloa

El fenómeno de la “narcoestética” promueve la admiración por los capos en México

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: Eleazar Gómez gana el duelo

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Pati Chapoy se vuelve tendencia por feroz crítica a concentración de la 4T en el zócalo de la CDMX

Fátima Bosch abandona plena entrevista en vivo tras pregunta sobre Nawat Itsaragrisil: “Si te molesta es por algo”

Quién fue y de qué murió El Cometa Show, comediante cuyo deceso a los 40 años sacudió Monterrey

DEPORTES

Helmut Marko se va de

Helmut Marko se va de Red Bull, el enemigo número 1 de Checo Pérez dice adiós

Tragedia en Nuevo León tras la derrota de Rayados: joven pierde la vida en plena celebración

Quedaron definidos los bombos y formato para el sorteo de la CONCACAF Champions Cup 2026

¿Guadalajara se enfrentará al Barcelona?: esto es lo que se sabe

Tigres vs Toluca: cuándo, a qué hora, y dónde ver en vivo la Final de Ida del Torneo Apertura 2025