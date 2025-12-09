Mi Beca para Empezar: ¿Cuánto recibirán los alumnos de preescolar y primaria en 2025-2026?

El Gobierno de la CDMX confirmó los montos mensuales que recibirán los estudiantes de preescolar y primaria en el ciclo escolar 2025-2026

El programa Mi Beca para Empezar, uno de los pilares de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, confirmó los apoyos económicos que recibirán las y los estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica para el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los montos asignados para este periodo serán de 600 pesos mensuales para preescolar y 650 pesos mensuales para primaria, los cuales se entregarán a través de depósitos mensuales en la tarjeta del programa.

Este apoyo constituye un complemento fundamental para las familias de la capital, sobre todo en los meses de inicio de clases, cuando los gastos en útiles, uniformes y materiales escolares suelen incrementarse.

En la próxima edición del programa, se estima que más de 1.3 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) serán beneficiados.

El Gobierno de la CDMX confirmó que, para el ciclo escolar 2025-2026, las y los estudiantes de preescolar y primaria inscritos en Mi Beca para Empezar recibirán apoyos mensuales de 600 y 650 pesos, respectivamente, mediante depósitos en la tarjeta del programa

Montos confirmados para el ciclo escolar 2025-2026

Para el nuevo ciclo escolar, los estudiantes recibirán los siguientes apoyos mensuales:

600 pesos mensuales para preescolar.

650 pesos mensuales para primaria.

600 pesos mensuales para todos los niveles del Centro de Atención Múltiple (CAM).

La entrega del recurso se realizará durante 10 meses, correspondientes al periodo escolar de septiembre a junio, como parte de la dispersión habitual del programa.

Además del depósito mensual, el programa contempla un apoyo único anual para útiles y uniformes, cuyo objetivo es disminuir los gastos obligatorios al inicio del ciclo escolar. Este recurso se deposita directamente en la tarjeta o billetera electrónica y debe utilizarse exclusivamente en comercios afiliados autorizados para la venta de insumos escolares.

Requisitos y registro para el ciclo 2025-2026

La convocatoria para inscribirse o actualizar datos del programa permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2025. Para completar el trámite, los tutores deben cumplir con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario con la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”.

Cuenta Llave CDMX – Expediente creada con el mismo correo y teléfono utilizados en el ciclo previo del programa.

Una vez validada la información, el registro debe realizarse a través del portal oficial del programa.

Un programa clave para la permanencia escolar

Mi Beca para Empezar se ha consolidado como un programa orientado a combatir el abandono escolar, disminuir desigualdades y apoyar la economía familiar. Con los montos actualizados para el periodo 2025-2026, el Gobierno de la Ciudad de México refuerza su compromiso con la educación pública y el bienestar de las niñas y los niños capitalinos.