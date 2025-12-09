México

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la novena semana en el reality

Tras un polémico reto de nominación se dio a conocer al famoso que estará en peligró de eliminación

La recta final de La Granja VIP 2025 marca días de máxima tensión entre los participantes, que enfrentan cada desafío con el objetivo de no quedar fuera de la competencia por el premio de 2 millones de pesos. En la novena semana, la nominación de los nuevos candidatos a la eliminación desató momentos clave, ajustando estrategias y marcando el rumbo del desenlace.

Tras la reciente salida de Fabiola Campomanes, el ambiente dentro de La Granja VIP se mantuvo bajo presión. La polémica creció tras el conflicto entre Alberto del Río —ex luchador— y Eleazar Gómez, un episodio que implicó una sanción para ambos. La producción decidió saltar el procedimiento habitual del voto de castigo, conocido como “El Legado”, y designó directamente a Alberto del Río como el primer nominado de la semana. Este ajuste sorprendió tanto a habitantes como a espectadores del reality, dando un nuevo giro al juego.

El duelo de nominación se repitió debido a problemas con las llaves del reto.(Captura de pantalla TikTok)

Durante el tradicional duelo de nominación, la confrontación se dio entre Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez este lunes 8 de diciembre. La primera ronda concluyó a favor de Mayer Mori. Sin embargo, Gómez reclamó problemas técnicos durante la prueba, ya que su candado presentaba fallas. “Eleazar vamos a revisar tu candado, end ado caso... se repite el jeugo”, señaló la presentadora. Posteriormente, la producción, tras revisar la situación, autorizó la repetición del reto. En la segunda oportunidad, fue Eleazar quien se impuso, revirtiendo el resultado anterior.

“Público, el duelo de nominación se repite, la llave se encontraba en uno de los costales. Así que vamos a arrancar nuevamente con esta competencia”, explicó la conductora.

Con este desenlace, Sergio Mayer Mori se convirtió en el segundo nominado de la novena semana, acompañando a Alberto del Río en la temida placa de eliminación. El resultado deja la competencia en una fase decisiva, con la audiencia y los participantes atentos a los próximos movimientos en La Granja VIP 2025.

Eleazar ganó el duelo de nominación. (Captura de pantalla TikTok)

Tras el duelo de la noche, Eleazar y Sergio Mayer Mori comenzaron a conversar y a planear la siguiente estrategia. Fu entonces que pactaron sacarse de la placa si tienen la oportunidad de hacerlo. “El jueves la neta yo voy, yo me voy a salvar y como vamos a estar los cuatro, yo si te voy a sacar. Mi objetivo está claro”, reveló el actor.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori

