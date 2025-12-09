Fuerte incendio consume fábrica textil en Ixtapaluca y provoca gran movilización de elementos de rescate

Durante el despliegue, más de doscientos participaron para sofocar las llamas. (Facebook Protección Civil y Bomberos Ixtapaluca)

Las primeras investigaciones apuntan a que la celebración religiosa dedicada a la Virgen de Juquila en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México este lunes 8 de diciembre, derivó en un incidente de grandes proporciones al utilizarse pirotecnia en las inmediaciones. De acuerdo con reportes iniciales, fue este material festivo el que habría ocasionado el fuerte incendio que consumió la estructura de una fábrica de textiles para colchones, “Tecnotex”. La cual se localiza sobre la avenida Cuauhtémoc esquina con la calle Francisco Villa.

Imágenes y videos que circularon en redes sociales como Facebook y X, exhibieron el momento en que las las llamas crecían dentro de la nave industrial, mostrando el colapso de la estructura metálica. Al menos doscientos elementos de los cuerpos de emergencia trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar su propagación a instalaciones aledañas.

El siniestro, que tuvo lugar al caer la noche del lunes 8 de diciembre, no dejó personas lesionadas. (Facebook Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca)

El siniestro, que tuvo lugar la noche del lunes 8 de diciembre, no dejó personas lesionadas, según informaron las autoridades locales en los primeros balances. La magnitud del fuego, sin embargo, destruyó gran parte de la fábrica y generó una intensa movilización de bomberos y rescatistas tanto de Ixtapaluca como de municipios cercanos.

Habitantes de la zona observaron con preocupación cómo el fuego se extendía rápidamente después del desplome del techo, mientras equipos de emergencia lograban confinar las llamas tras varias horas de labores. Hasta el cierre de esta nota, la zona permanece resguardada en tanto se realiza el peritaje correspondiente para determinar los daños materiales y confirmar la causa exacta del incendio. Además de la remoción de residuos provocados por las llamas.

Imágenes que circularon en redes sociales exhibieron el momento en que la nave industrial era engullida por las llamas, mostrando el colapso de la estructura metálica. (Facebook Protección Civil y Bomberos Ixtapaluca)

Antes de la media noche del lunes, Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca informaron que el incendio ocurrido en la fábrica fue controlado exitosamente, sin que se produjeran víctimas ni daños mayores. Según lo comunicado en sus redes sociales, el operativo contó con la coordinación directa y continua del presidente municipal, Felipe Arvizu, quien supervisó las labores con el objetivo de asegurar que todos los equipos contaran con recursos suficientes para la protección de la ciudadanía.

Durante el despliegue de distintas corporaciones que participaron en el combate de las llamas. La dependencia subrayó su agradecimiento e incluyó un agradecimiento especial hacia el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil del Estado de México, OPDAPAS, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como a los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Chicoloapan y La Paz, que colaboraron en las tareas de emergencia.