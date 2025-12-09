Equipos de Sheinbaum y Trump buscan acuerdo sobre la deuda de agua de México

Los mandatarios se reunieron la semana pasada en el sorte celebrado en Washington. REUTERS/Mandel Ngan

El equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum conversará este martes por la tarde con miembros del gabinete del presidente Donald Trump, sobre la deuda de agua que México mantiene con Estados Unidos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La representación del gobierno de EEUU estará encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

Se trata de la quinta reunión binacional del año, para el seguimiento a las entregas de agua y evaluación técnica, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambos países, en apego al Tratado de Aguas de 1944, expuso la cancillería mexicana.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum expresó su confianza en que México alcanzaría un acuerdo con Estados Unidos sobre la distribución de recursos acuíferos en la frontera compartida.

Una sequía de condición crónica afecta al Río Bravo desde 2019. Créditos: Cuarto Oscuro:/Carlos Sánchez Colunga

La mandataria mexicana sostuvo que en 2025, México ha entregado “mucha más agua” que en años previos, y atribuyó este aumento a una mayor cantidad de lluvias.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el lunes por la tarde que impondría un arancel adicional del 5% a México si no se suministra de inmediato agua extra para los agricultores estadounidenses, acusando al país vecino de incumplir el tratado que regula el reparto de agua entre ambas naciones.

La razón por la cual México debe agua a EEUU

La controversia por el suministro de agua entre México y Estados Unidos ha escalado en los últimos días, con acusaciones de incumplimiento del tratado bilateral y advertencias sobre las limitaciones técnicas y necesidades internas mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en 2025 México ha entregado “mucha más agua” que en años anteriores, atribuyéndolo a un incremento en las lluvias, y anticipó que ambos países mantendrán una reunión virtual para abordar el tema.

FOTO DE ARCHIVO: El río Bravo, que actúa como frontera natural entre Estados Unidos y México, fluye en Reynosa, México. 18 de febrero de 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo

La mandataria subrayó que, para cumplir con el acuerdo, se implementarán varios proyectos que permitirán entregar el recurso hídrico de aquí a diciembre.

En el tramo final de la jornada, Sheinbaum explicó que el volumen de agua exigido por Estados Unidos resulta inviable de suministrar en el plazo señalado, debido a la capacidad física del ducto que transporta el líquido al río Bravo.

“Físicamente, por el tamaño del ducto (que lleva agua al río Bravo) no se podría entregar la cantidad de agua que está mencionando (Trump)”, afirmó la presidenta, quien también destacó que México enfrenta restricciones por sus propias necesidades de agua, tanto para consumo humano como para la agricultura, incluso mientras cumple con el tratado.

El acuerdo bilateral establece que México debe transferir 1,75 millones de acres-pies de agua (aproximadamente 2.160 millones de metros cúbicos) a Estados Unidos cada cinco años, utilizando una red de presas y embalses interconectados.

Sin embargo, el expresidente Donald Trump denunció en redes sociales que México “debe” a Estados Unidos 800.000 acres-pies de agua (cerca de 987 millones de metros cúbicos) por supuestas violaciones al tratado en el último lustro, y exigió la liberación de 200.000 acres-pies (unos 246 millones de metros cúbicos) antes del 31 de diciembre, con más entregas “poco después”.

Sheinbaum reiteró que, pese a las presiones, México ha incrementado el volumen de agua entregado este año gracias a las lluvias, y que la cooperación bilateral continuará a través de proyectos específicos para garantizar el cumplimiento del tratado.