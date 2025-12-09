México

Equipos de Sheinbaum y Trump buscan acuerdo sobre la deuda de agua de México

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el lunes por la tarde que impondría un arancel adicional del 5% a México si no se suministra de inmediato agua

Guardar
Los mandatarios se reunieron la
Los mandatarios se reunieron la semana pasada en el sorte celebrado en Washington. REUTERS/Mandel Ngan

El equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum conversará este martes por la tarde con miembros del gabinete del presidente Donald Trump, sobre la deuda de agua que México mantiene con Estados Unidos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La representación del gobierno de EEUU estará encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

Se trata de la quinta reunión binacional del año, para el seguimiento a las entregas de agua y evaluación técnica, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambos países, en apego al Tratado de Aguas de 1944, expuso la cancillería mexicana.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum expresó su confianza en que México alcanzaría un acuerdo con Estados Unidos sobre la distribución de recursos acuíferos en la frontera compartida.

Una sequía de condición crónica
Una sequía de condición crónica afecta al Río Bravo desde 2019. Créditos: Cuarto Oscuro:/Carlos Sánchez Colunga

La mandataria mexicana sostuvo que en 2025, México ha entregado “mucha más agua” que en años previos, y atribuyó este aumento a una mayor cantidad de lluvias.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el lunes por la tarde que impondría un arancel adicional del 5% a México si no se suministra de inmediato agua extra para los agricultores estadounidenses, acusando al país vecino de incumplir el tratado que regula el reparto de agua entre ambas naciones.

La razón por la cual México debe agua a EEUU

La controversia por el suministro de agua entre México y Estados Unidos ha escalado en los últimos días, con acusaciones de incumplimiento del tratado bilateral y advertencias sobre las limitaciones técnicas y necesidades internas mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en 2025 México ha entregado “mucha más agua” que en años anteriores, atribuyéndolo a un incremento en las lluvias, y anticipó que ambos países mantendrán una reunión virtual para abordar el tema.

FOTO DE ARCHIVO: El río
FOTO DE ARCHIVO: El río Bravo, que actúa como frontera natural entre Estados Unidos y México, fluye en Reynosa, México. 18 de febrero de 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo

La mandataria subrayó que, para cumplir con el acuerdo, se implementarán varios proyectos que permitirán entregar el recurso hídrico de aquí a diciembre.

En el tramo final de la jornada, Sheinbaum explicó que el volumen de agua exigido por Estados Unidos resulta inviable de suministrar en el plazo señalado, debido a la capacidad física del ducto que transporta el líquido al río Bravo.

“Físicamente, por el tamaño del ducto (que lleva agua al río Bravo) no se podría entregar la cantidad de agua que está mencionando (Trump)”, afirmó la presidenta, quien también destacó que México enfrenta restricciones por sus propias necesidades de agua, tanto para consumo humano como para la agricultura, incluso mientras cumple con el tratado.

El acuerdo bilateral establece que México debe transferir 1,75 millones de acres-pies de agua (aproximadamente 2.160 millones de metros cúbicos) a Estados Unidos cada cinco años, utilizando una red de presas y embalses interconectados.

Sin embargo, el expresidente Donald Trump denunció en redes sociales que México “debe” a Estados Unidos 800.000 acres-pies de agua (cerca de 987 millones de metros cúbicos) por supuestas violaciones al tratado en el último lustro, y exigió la liberación de 200.000 acres-pies (unos 246 millones de metros cúbicos) antes del 31 de diciembre, con más entregas “poco después”.

Sheinbaum reiteró que, pese a las presiones, México ha incrementado el volumen de agua entregado este año gracias a las lluvias, y que la cooperación bilateral continuará a través de proyectos específicos para garantizar el cumplimiento del tratado.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumT-MECTratado de aguas

Más Noticias

Dólar en México no se recupera y cierra la jornada con perdidas este 9 de diciembre

El billete verde perdió su valor inicial y volvió a registrar perdidas frente al “Súper peso” siguiendo su tendencia negativa desde finales de noviembre

Dólar en México no se

Mon Laferte anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para “Femme Fatale Tour”

La cantante chileno-mexicana sorprende a sus fans con una segunda oportunidad para disfrutar en vivo su show más reciente, luego de que la primera función se vendiera casi por completo

Mon Laferte anuncia segunda fecha

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 9 de diciembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cuál es la calidad del

SAT recaudó casi 5 billones de pesos de enero a noviembre del 2025

El Gobierno Federal obtuvo un ingreso superior al 100% de la meta anual

SAT recaudó casi 5 billones

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso

El permiso es indispensable para que los mexiquenses puedan circular de manera legal con su automóvil

Licencia de conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Donald Trump aseguró que podría

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México para combatir al narco

Partido del Trabajo en Michoacán reporta la desaparición de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán

Asesinatos, ataques y detenciones: los escenarios que enfrenta Guerrero

Detienen en Cancún a marino en activo durante arresto de “El Danone”, jefe de plaza del CJNG

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify México

Mon Laferte anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para “Femme Fatale Tour”

Cuánto cuesta el boleto más barato para Rosalía y su LUX Tour en CDMX, Monterrey y Guadalajara

System Of A Down regresa a la Ciudad de México: sede, fechas y preventa

Lucero habla de su conexión con la Virgen de Guadalupe previo a su participación en Las Mañanitas en la Basílica

DEPORTES

Esta fue la razón por

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado

“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Esto dijo Tato Noriega sobre el futuro de Sergio Canales en Monterrey tras su eliminación en el Apertura 2025

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”