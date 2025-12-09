Autoridades de Michoacán confirman ataque a policías municipales de Apatzingán, hay 2 elementos heridos

Elementos estatales y federales reforzaron la zona. Crédito: X - @EJTO_FAM_GN

Este martes 9 de diciembre, dos agentes de la Policía Municipal de Apatzingán fueron heridos por disparos de arma de fuego cuando realizaban recorridos de protección y vigilancia.

El atentado sucedió en la carretera Apatzingán-Acahuato, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán mediante un breve informe colocado en sus medios oficiales.

Hasta el momento no se ha revelado si el ataque fue realizado por alguna célula criminal que opere en la región.

Las últimas actualizaciones han revelado que la SSP de Michoacán aseguró una camioneta presuntamente relacionada con la agresión.

Reforzamiento de seguridad en Apatzingán

Tras la confirmación del ataque a los elementos de la policía municipal, la SSP informó que en la zona permanece un fuerte dispositivo interinstitucional enfocado en localizar a los responsables del ataque.

El Ejército Mexicano habría reforzado el lugar tras el ataque a los policías municipales de Apatzingán. Crédito: X - @EJTO_FAM_GN

Dichas acciones podrían incluir la colaboración de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, como ya se ha visto en otros reforzamientos en el marco del Plan Michoacán.

Estado de salud de los elementos heridos

Los agentes policiales lesionados en el ataque registrado sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que ambos oficiales permanecen hospitalizados y se encuentran estables.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la naturaleza de las lesiones ni sobre su evolución clínica, pero fuentes oficiales han referido que su estado de salud es estable conforme a los reportes más recientes.

Camioneta asegurada tras el ataque

Horas después de confirmar el ataque, la SSP de Michoacán actualizó los avances y reveló que fue localizada una camioneta presuntamente relacionada con los hechos.

“Aseguramos en Apatzingán junto al Ejército Mexicano una camioneta relacionada en la agresión a policías municipales, en la que fueron encontrados cargadores y cartuchos útiles”, detalló la autoridad en su publicación.

Una camioneta presuntamente relacionada con el caso fue asegurada por las autoridades. Crédito: SSP Michoacán

Se trataría de una camioneta de la marca Dodge, modelo Durango.

Reportes extraoficiales del atentado

Los primeros reportes en la zona refirieron que el atentado habría sido específicamente una emboscada en contra de los elementos municipales, sin embargo, la información aún no ha sido corroborada por fuentes oficiales.

Asimismo, medios locales como Mi Morelia, han señalado en sus reportes que la agresión sucedido cerca de un sitio conocido como Las Antenas. Además, el medio refirió que los elementos municipales alcanzaron a repeler el fuego y solicitaron apoyo de inmediato.

Por otra parte, algunos medios detallaron que los presuntos agresores habrían realizado el ataque en contra de los policías a bordo de un vehículo de color rojo, lo que podría ser cierto, debido a que la SSP del estado confirmó el aseguramiento de una camioneta con color similar.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral lanzada en noviembre de 2025 por el gobierno federal para atender la crisis de seguridad y promover el desarrollo en Michoacán.

Según informes, incluye una inversión superior a 57 mil millones de pesos, estructurada en 12 ejes con más de 100 acciones específicas.

El plan contempla despliegue de fuerzas de seguridad federales, desarrollo económico y social, ampliación de becas educativas, inversión en salud y construcción de vivienda e infraestructura.

El atentado contra la Policía Municipal de Apatzingán sucedió a pesar de los trabajos realizados por el Gobierno de México para pacificar la entidad, derivado de la crisis de seguridad que aqueja a la región.

Sucesos como este, o la detonación de un coche bomba el pasado sábado 6 de diciembre en Coahuayana, son reflejo del nivel de violencia presente en la entidad.