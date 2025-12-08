México

SEP presenta dos nuevos planteles de bachillerato en Edomex y Tamaulipas; construirán otros 18 más en el país

El plan incluye la entrega de nuevas instalaciones en varios estados con la finalidad de atender la demanda educativa de la población juvenil

Mario Delgado anuncia la construcción de 20 nuevos bachilleratos federales para ampliar la cobertura educativa en México.| (Gobierno de México)

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó sobre nuevas construcciones de bachillerato a nivel federal, esta iniciativa busca que ningún joven se quede sin estudios.

Delgado explicó que la meta para el 2025 se planteó crear 20 planteles nuevos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones, con esto se prevé generar 37 mil 500 lugares para garantizar que los jóvenes tengan acceso a preparatorias.

La edificación de estos centros educativos estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura a cargo de Jesús Esteva, a quien agradeció Delgado Carrillo: “le queremos agradecer al secretario porque estaba muy aplicado y todas las obras van en tiempo y le están quedando muy bonitas las preparatorias”.

Escuelas nuevas para estudiar el bachillerato

De acuerdo con el titular de la SEP, las escuelas concluidas donde los estudiantes ya están en clases, se encuentran ubicadas en:

  • Reynosa, Tamaulipas.
  • Tecámac, Estado de México.

Mientras que las escuelas que se van a entregar como concluidas durante diciembre del presente año son:

  • Chalco, Estado de México.
  • Chimalhuacán, Estado de México.
  • Cuautlancingo
  • El Marqués
  • García
  • Ixtapaluca, Estado de México.
  • Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo León.
  • León,
  • Mérida, Yucatán.
  • Texcoco, Estado de México.
  • Tizayuca.

Mientras que enero también se realizará la entrega de otros bachilleratos en:

  • Benito Juárez.
  • Ecatepec.
  • El Salto.
  • Nezahualcóyotl, Estado de México.
  • San Blas de Atempa, Tijuana.

