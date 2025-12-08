Línea 14 del Trolebús CDMX: estas son las estaciones que conectarán al Estadio Azteca con Chapultepec (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para una transformación en su sistema de transporte público con el anuncio de la construcción de la Línea 14 del Trolebús, un proyecto que conectará puntos clave del sur de la capital, incluido el Estadio Azteca.

Según la Gaceta de la CDMX, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) lanzó la licitación para la obra civil, con el inicio de los trabajos programado para el 15 de diciembre de 2025 y la conclusión prevista para el 31 de marzo de 2026. El fallo de la licitación se dará a conocer el 4 de diciembre de 2025.

Esta nueva línea busca mejorar la movilidad en el sur de la ciudad, por lo que beneficiará a más de 20 mil personas diariamente y, también, facilitará el acceso a eventos deportivos y actividades en el Estadio Azteca.

Así será la Línea 14 del Trolebús CDMX

De acuerdo con la Gaceta de la CDMX, la Línea 14 del Trolebús tendrá una extensión de 13.2 kilómetros y un tiempo estimado de recorrido de 33 minutos, con intervalos de paso de cuatro minutos entre unidades. El proyecto contempla la adquisición de 19 trolebuses sencillos, que se sumarán a la flota actual del Servicio de Transportes Eléctricos, compuesta por 292 trolebuses articulados y 152 sencillos.

La Secretaría de Movilidad estima que la nueva ruta atenderá a 20 mil 400 usuarios al día, lo que representa un avance en la capacidad de transporte eléctrico de la ciudad.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México indica que la extensión total de la nueva línea será de 11 kilómetros, cubriendo puntos estratégicos y principales arterias del sur de la capital. Esta diferencia en la longitud reportada responde a los distintos tramos y ramales contemplados en los planes oficiales.

Posibles estaciones de la Línea 14 del Trolebús CDMX

El trazado de la Línea 14 del Trolebús conectará Ciudad Universitaria, el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, Chapultepec y el Estadio Azteca, según la Gaceta de la CDMX.

El gobierno de la Ciudad de México detalla que la ruta incluirá paradas en puntos como:

Chapultepec

Juanacatlán

LaSalle

Patriotismo

San Pedro de los Pinos

San Antonio

Mixcoac

Barranca del Muerto

Doctor Gálvez

Estadio Olímpico

Copilco

Universidad

Papatzin

Estadio Ciudad de México

A través de imágenes se revelaron cómo sería y se vería la construcción de esta nueva ruta de Trolebús en la Ciudad de México. Foto: Captura de pantalla / Youtube-Clara Brugada Molina.

Además, el recorrido cubrirá avenidas principales como Delfín Madrigal, Aztecas, Santa Úrsula y Avenida Revolución. El proyecto prevé la integración de la Línea 14 con otros sistemas de transporte, como la Línea 3 del Metro y el Tren Ligero, lo que facilitará conexiones multimodales para los usuarios. El gobierno de la CDMX también ha anunciado que la extensión del servicio de la Línea 14 se fusionará en el futuro con la Línea 0 del Metrobús, ampliando la red de transporte eléctrico en la ciudad.

Beneficios para usuarios y zonas impactadas

Las autoridades destacan que la nueva ruta beneficiará directamente a los habitantes de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, al ofrecer una alternativa de transporte eficiente y sustentable. La ampliación de la flota de trolebuses permitirá atender la demanda creciente en la zona sur, donde se concentran importantes centros universitarios, residenciales y deportivos.

El gobierno de la Ciudad de México subraya que la Línea 14 facilitará el acceso al Estadio Azteca, un punto neurálgico para eventos masivos, y mejorará la conectividad entre diferentes zonas de la capital. La integración con otros nodos de transporte público permitirá a los usuarios realizar trasbordos ágiles y reducir los tiempos de traslado.