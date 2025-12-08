México

La música de Ha*Ash conquista plataformas y brilla en el Spotify Wrapped 2025

El dúo muestra una presencia destacada en las listas musicales del año, impulsado por la gira Haashville y su conexión constante con el público

Un dueto que se ha posicionado dentro de los primeros lugares de las plataformas digitales - (Jovani Pérez/ Infobae)

Su presencia en Spotify Wrapped 2025, donde fueron reconocidas entre las artistas mexicanas más escuchadas del año, reafirma la vigencia de Ha*Ash en un panorama musical cada vez más competitivo. Este logro, que comparten con figuras como Mon Laferte, Yuridia, Belinda y Kenia Os, demuestra que su impacto trasciende generaciones y que su música sigue resonando con fuerza en plataformas digitales. En un año marcado por el ascenso del regional mexicano y el dominio del reguetón, el dúo logró sostener su lugar sin perder identidad, destacándose en un escenario donde el pop enfrenta transformaciones constantes.

A lo largo del año, Ha*Ash también consolidó su presencia en vivo con dos presentaciones exitosas en el Auditorio Nacional, una actuación destacada en el Festival Viña del Mar en Chile y una participación multitudinaria en el Festival Multiverso en el estadio GNP. Estos escenarios, sumados a su fuerza en las plataformas, muestran un panorama en el que su música sigue conquistando tanto auditorios como playlists alrededor del mundo.

El alcance que lograron en streaming refleja el vínculo emocional que han construido a lo largo del tiempo. Su estilo, que combina sensibilidad, fuerza vocal y naturalidad, mantiene a sus seguidores atentos a cada lanzamiento, gira o colaboración. Lejos de ser una coincidencia, este impulso digital responde a una trayectoria que se nutre de autenticidad y de un trabajo continuo que las ha colocado entre las preferidas del público.

“Haashville”: una gira que reafirma su poder en el escenario

Las hermanas se colocaron como unas de las artistas mexicanas más escuchadas durante el año 2025 en Spotify - (Instagram/@haashoficial)

Actualmente, las hermanas recorren distintos países con la gira Haashville, derivada del álbum del mismo nombre. Este proyecto reúne colaboraciones con artistas como María José, Carlos Rivera, Reik, Elena Rose, Nanpa Básico, Adriel Favela y Joss Favela, ampliando su propuesta musical sin perder identidad. Temas como “Te Apuesto”, junto a María José, y “A las 12 te olvidé”, con Elena Rose, se han posicionado en diversas listas populares, consolidándose como piezas clave de su repertorio reciente.

El público ha agotado boletos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, así como en múltiples fechas de Estados Unidos, España y países de Latinoamérica.

Este ritmo constante de sold outs, junto con más de 10 millones de oyentes mensuales y el impulso que les dio su presencia en Spotify Wrapped, demuestra que el dúo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Ha*Ash no solo sigue vigente: continúa encabezando la escena pop con fuerza, presencia y una fidelidad digital que confirma su impacto global.

Permanencia, evolución y una conexión que no se rompe

El dúo pop es conformado por las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole Pérez Mosa - (Instagram/@haashoficial)

Durante más de dos décadas, Ha*Ash ha logrado algo que pocos proyectos musicales sostienen con la misma intensidad: una conexión genuina e inquebrantable con su público. El dúo formado por Hanna Nicole y Ashley Grace ha construido una trayectoria basada en autenticidad, talento y cercanía emocional.

Su propuesta pop country ha evolucionado sin perder la esencia que las distingue. Desde sus primeros éxitos hasta sus temas más recientes, las hermanas han equilibrado frescura y madurez artística, manteniéndose presentes tanto en nuevas generaciones como en quienes las acompañan desde sus inicios. Su apodo, “las reinas del sold out”, resume el cariño que despiertan y el impacto constante que su música mantiene.

Hoy, con más de veinte años de carrera, Ha*Ash continúa demostrando que el carisma, la energía, la disciplina y el trabajo honesto pueden sostener una corona bien ganada. Llenan auditorios, conquistan escenarios internacionales y siguen sumando oyentes que encuentran en sus voces una huella emocional inconfundible.

