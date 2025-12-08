México

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

El luchador protagonizó un acalorado enfrentamiento verbal con Eleazar Gómez, un episodio que que casi deriva en agresiones físicas

El luchador protagonizó un acalorado enfrentamiento verbal con Eleazar Gómez, un episodio que que casi deriva en agresiones físicas. (Captura de pantalla TikTok)

El reality show La Granja VIP vivió una de sus jornadas más tensas durante la gala del domingo 7 de diciembre, cuando se anunció una sanción inédita para Alberto del Río, conocido en la competencia como El Patrón. La decisión surgió tras una fuerte discusión con Eleazar Gómez, situación que casi deriva en agresiones físicas y que llevó a la producción a revisar todo el material audiovisual del incidente. De acuerdo a Adal Ramones, tras el análisis, La Granja VIP confirmó que El Patrón queda nominado para la semana núemro 9. Lo que lo posiciona directamente en riesgo de eliminación, según establecieron las reglas del programa.

El suceso protagonizado por el luchador y el actor marcó un punto de tensión en la convivencia interna. Fue entonces que al conectarse con el interior de la granja y totalmente en vivo Adal Ramones comunicó que la pelea entre ambos concursantes fue evaluada cuadro por cuadro, detectando contacto físico de parte de Del Río hacia Gómez, hecho considerado suficiente para activar la sanción oficial conforme al reglamento del programa.

Ambos competidores recibieron una sanción en el reality. (Captura de pantalla TikTok)

“Se ha analizado no nada más su pelea, todas las que han ocurrido y tenemos una resolución de este enfrentamiento revisamos todo. Y el manual del granjero en la mano... revisamos cada detalles, cada segundo. Tuviste un contacto físico con Eleazar que estuvo cerca de provocar un enfrentamiento aún más fuerte. Te recuerto que eso está totalmente prohibido, así que desde este momento será el primer nominado de la siguiente semana", explicó el presentador.

El reglamento de La Granja VIP estipula que cualquier contacto físico durante una confrontación sería penalizado con la nominación directa, lo que convierte a Alberto del Río en el primer participante nominado de cara a la novena semana. La Granja VIP previó esta medida ante situaciones de violencia para salvaguardar la integridad del elenco y garantizar el cumplimiento de protocolos. La producción recalcó que “existió un contacto por parte del luchador hacia el actor” y subrayó el riesgo latente de que el enfrentamiento escalara a una situación mayor.

El conductor Adal Ramones aclaró además que Eleazar Gómez únicamente recibió una llamada de atención formal, ya que no se comprobó contacto físico por su parte. Esta distinción se apoyó en el análisis de grabaciones previas de conflictos en el programa, en donde solo se aplicaron sanciones mayores cuando hubo pruebas inequívocas de contacto entre los granjeros.

La nominación de El Patrón modifica la dinámica para la próxima semana y lo coloca en foco en la etapa decisiva del concurso. El público tendrá la posibilidad de votar para definir su continuidad o su salida del show, en un momento donde el ambiente dentro de La Granja VIP permanece en máxima tensión y observación.

Alberto del Río y Eleazar se enfrentaron durante la comida este domingo 7 de diciembre. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori

