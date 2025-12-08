‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

El Resplandor será proyectada en la CDMX. Foto: Archivo/Infobae México.

La película de terror ‘El Resplandor’, que se volvió un clásico de terror, será proyectada esta semana de diciembre en la Ciudad de México.

La proyección de la cinta de horror en la capital del país será para este lunes 8 de diciembre a las 16:00 horas.

La entrada para ver la cinta de ‘El Resplandor’ será totalmente gratuita, por lo que todas las personas que quieran ver el filme no tendrán que pagar boleto o costo de acceso.

El lugar será en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Miacatlán este lunes 8 de diciembre a las 16:00 horas.

Por lo tanto, aquellos amantes del terror o de este clásico de miedo, la exhibición totalmente gratuita de la película será este lunes 8 de diciembre a las 16:00 horas en el Faro Miacatlán, ubicado en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.

El evento fue anunciado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde invitó a la población a acudir a este recinto y mirar el filme.

La cinta está basada en el libro de Stephen King, del mismo nombre.

'El Resplandor' está basada en un libro del mismo nombre, escrito por Stephen King

El Resplandor es una novela de terror escrita por Stephen King. La historia sigue a Jack Torrance, quien acepta un trabajo como cuidador de invierno en el hotel Overlook, un lugar aislado en las montañas de Colorado.

Jack se traslada al hotel junto a su esposa Wendy y su hijo Danny, quien posee habilidades psíquicas conocidas como “El Resplandor” y puede percibir sucesos sobrenaturales y peligros ocultos.

Durante su estancia, fuerzas paranormales presentes en el hotel afectan la mente de Jack, provocando una espiral de violencia y poniendo en riesgo la vida de su familia.

¿De qué trata ‘El Resplandor’?

El Resplandor es una película de terror dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Stephen King.

La historia se centra en Jack Torrance, un escritor que acepta el trabajo de cuidador de invierno en el hotel Overlook, ubicado en las montañas y aislado durante la temporada fría.

Jack llega con su esposa, Wendy, y su hijo, Danny, quien posee habilidades psíquicas conocidas como “el resplandor”, que le permiten percibir sucesos sobrenaturales y presencias inquietantes en el hotel.

A medida que el aislamiento avanza y las fuerzas paranormales presentes en el Overlook influyen en Jack, el comportamiento del protagonista se torna violento y peligroso.

El hotel parece cobrar vida, estimulando las peores inclinaciones de Jack. Danny, con su don especial, percibe el peligro y busca protegerse junto a su madre. La tensión crece en un ambiente donde la realidad y lo sobrenatural se confunden, creando una atmósfera inquietante.