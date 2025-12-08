Salma Hayek visita de sorpresa la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX: “Tantos recuerdos en este lugar”

La veracruzana estuvo presente en el emblemático recinto (IG)

Por la tarde de este domingo 7 de diciembre, el Museo Frida Kahlo, en la Ciudad de México, recibió la visita de Salma Hayek. De manera sorpresiva y sin que hubiera mayor indicio de la presencia de la actriz y productora en el país, la “Casa Azul” celebró la visita.

“En la #CasaAzul celebramos la visita de @salmahayek, quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: “Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.” — Salma Hayek. Un gesto que honra el legado de #FridaKahlo“, se lee en el post del recinto, que fue publicado en español e inglés.

Salma tiene una relación muy estrecha con Kahlo y su legado (X)

Salma Hayek, embajadora mexicana de la Copa Mundial

La reciente designación de Salma Hayek como Embajadora Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 ha generado entusiasmo tanto en México como en el ámbito internacional, al consolidar la presencia de figuras latinoamericanas en eventos de alcance global.

El anuncio se realizó durante el sorteo de los equipos en Washington DC, donde la actriz veracruzana compartió escenario con el actor estadounidense Matthew McConaughey, quien también fue presentado como embajador del torneo.

Además, la FIFA ha nombrado a representantes locales en las ciudades sede, como la medallista olímpica mexicana Alejandra Orozco, embajadora de Jalisco para el Mundial.

La productora dejó un mensaje de puño y letra (X)

Durante el sorteo del Mundial de Futbol FIFA 2026, la aparición de Salma Hayek fue uno de los momentos más comentados. Tras anunciarse a las primeras selecciones nacionales en sus respectivos grupos, la actriz intervino en una de las secciones del programa, donde el exfutbolista Rio Ferdinand conducía la dinámica de selección de los demás grupos.

Antes de continuar, Hayek lo animó a disfrutar el momento y le ofreció consejos para desenvolverse ante el público. En palabras de la actriz: “Claro, disfrútalo, siente el momento. Todo va a estar bien. Confía en el proceso.” Posteriormente, le sugirió contar un chiste y le brindó recomendaciones técnicas, aclarando que los aspectos más complejos quedarían en manos de los expertos, para luego retirarse de la transmisión.

La noticia de que Salma Hayek se integraba al grupo de embajadores de la FIFA fue confirmada por la propia actriz durante el evento, lo que generó una oleada de reacciones en redes sociales y memes celebrando el orgullo nacional.

La visita de Salma resulta sorpresiva pues no se tenía noticia de su presencia en el país (X)

Junto a Hayek y McConaughey, la FIFA ha sumado a otras personalidades para representar el torneo en distintas regiones, reforzando la estrategia de visibilidad y promoción del evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A lo largo de su trayectoria, Salma Hayek ha recibido otros nombramientos como embajadora. En 2019, fue reconocida por los 500 años de la Fundación de Veracruz y es ampliamente conocida por su activismo social, especialmente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación. Ha participado en iniciativas de la ONU sobre estos temas y es cofundadora de Chime For Change junto a Beyoncé.

Salma Hayek es nombrada Embajadora Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, destacando la presencia latina en el evento global (REUTERS/Mario Anzuoni)

De los foros de Televisa al mainstream de Hollywood

Nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, Hayek, de 59 años, inició su carrera en telenovelas mexicanas antes de trasladarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

Su proyección internacional se consolidó con su participación en la película Desperado en 1995, aunque fue en 2002 cuando alcanzó el reconocimiento de Hollywood al protagonizar ‘Frida’, papel que le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz.

Posteriormente, integró el elenco de la película de Marvel ‘Eternals’ y apareció en la serie ‘Black Mirror’. Desde 2009, está casada con el empresario François-Henri Pinault.