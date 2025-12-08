México

CURP 2025: dónde descargar este documento antes de finalizar el año

El trámite para obtener la Clave Única de Registro de Población es rápido y sencillo a través de su página web oficial

Guardar
El trámite para obtener la
El trámite para obtener la CURP es sencillo y rápido. Foto: @EnsedeCiencia

Uno de los documentos más requeridos y solicitados entre los habitantes de México para casi cualquier trámite de distinto tipo es la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Este documento resulta indispensable cuando una persona inicia un empleo, realiza una inscripción en una escuela, gestiona una tarjeta bancaria, entre muchos otros casos, ya que suele ser un requisito frecuente.

El proceso para obtener la CURP resulta rápido y simple. Basta con ingresar al portal oficial del Gobierno de México (www.gob.mx/curp), seleccionar el apartado del Registro Nacional de Población (RENAPO), llenar los datos solicitados y descargar sin costo el documento.

Durante todo el 2025, esta fue la vía utilizada para la impresión de la CURP a través de la página oficial.

La CURP es un documento
La CURP es un documento solicitado para casi cualquier trámite en el territorio mexicano. Foto: SAT.

Debido a lo accesible y sencillo del trámite, y ante recientes actualizaciones en sitios estatales y federales, surgieron dudas respecto a cuál será la página web autorizada por las autoridades federales para realizar este procedimiento lo que resta de este 2025.

Por lo tanto, el Gobierno de México aclaró cuál es el sitio web para continuar descargando de manera gratuita la CURP de manera rápida y segura. De igual manera, que siga teniendo la validez que se requiere para hacer los respectivos trámites.

Así podrás seguir descargando la CURP lo que resta de 2025 para que tenga validez

De acuerdo con datos del Gobierno de México, la CURP podrá obtenerse obteniendo en el sitio web oficial de las autoridades federales en: www.gob.mx/curp, como se ha hecho hasta ahora.

No se implementarán modificaciones en el proceso de descarga, por lo que continuará siendo de manera gratuita en el link mencionado, salvo que las autoridades federales emitan un comunicado al respecto, por lo que se recomienda permanecer atentos a posibles avisos.

Esto fue anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, este lunes 17 de marzo en su conferencia matutina de Palacio Nacional. Crédito: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo.

CURP 2026

La población en México puede estar tranquila, ya que el portal en línea para solicitar, consultar, descargar y obtener la CURP continuará siendo el mismo durante todo el 2026.

Se debe revisar que el documento esté vigente, ya que en ocasiones diversas empresas, instituciones, plataformas, entre otros más exigen que la CURP tenga una fecha de descarga reciente.

Si cuentas con una versión de hace más de tres meses, resulta mejor obtener una nueva copia en el portal oficial, ya que la prefieren lo más actualizada.

Es importante verificar que la
Es importante verificar que la CURP esté verificada. Foto: Wikimedia commons.

La CURP consta de 18 caracteres alfanuméricos construidos a partir del nombre, la fecha y el lugar de nacimiento, así como el género de cada persona. Este sistema ayuda a prevenir registros duplicados y permite una identificación precisa de los individuos.

Para tramitar la CURP por primera vez, normalmente se debe acudir al Registro Civil o a las oficinas de la RENAPO con documentos como el acta de nacimiento o una identificación oficial.

Temas Relacionados

CURPDescarga CURPCURP 2025TràmiteCURP 2026mexico-noticias

Más Noticias

Tras renuncia de fiscal de Veracruz, magistrada pide licencia, podría ser nombrada nueva titular de la Fiscalía General del Estado

La legislatura local autorizó que la funcionaria judicial deje su puesto durante un año tras la solicitud presentada por la propia jurista

Tras renuncia de fiscal de

Detienen al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, por lavado de dinero

La FGR confirmó el arresto del exfuncionario

Detienen al exgobernador de Chihuahua,

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

Cada lunes, el reality enfrenta a ambos equipos por la ventaja de la fortaleza

Exatlón México: quién gana la

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: lunes de duelo para buscar ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

El regreso del artista puertorriqueño desata una fiebre musical, atrayendo a miles de fans de 77 países y posicionando a la capital mexicana como epicentro

Bad Bunny en México: de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 8 de diciembre

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: lunes de duelo para buscar ser capataz de la semana

Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

La canción más escuchada en Apple México hoy

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

David Faitelson protagoniza pelea con

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025