México

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios no recibirán el pago de diciembre

La dispersión de los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzó desde el 4 de diciembre

Guardar
Desde el jueves 4 de
Desde el jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

Desde el jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para que los beneficiarios reciban su último depósito del año, y como es costumbre la entrega de recursos se realiza de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada estudiante.

Cabe recordar que la iniciativa se enfoca en ayudar a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos que se entrega mediante la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez no recibirán el pago de diciembre?

Los beneficiarios que no recibirán el pago de la Beca Benito Juárez este mes de diciembre son los que se acaban de inscribir en la convocatoria pasada y están recibiendo su tarjeta del Bienestar. Estos alumnos tendrán que esperar un poco más de tiempo para recibir su primer depósito.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

El próximo jueves 18 de diciembre figura como la fecha límite para la entrega de los pagos correspondientes a la Beca Benito Juárez, de acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades. Las dispersión de los recursos seguirá efectuándose de forma ordenada hasta ese día.

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las Becas para el Bienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026″, indicó Julio León.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Tras identificar la fecha de cobro asignada a la Beca Benito Juárez, se puede comprobar la disponibilidad del depósito a través del Buscador de Estatus en Línea y mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar. La opción de consulta presencial está disponible tanto en los cajeros automáticos como en ventanillas del Banco del Bienestar, lo que brinda acceso directo a la información de la cuenta. Para un seguimiento continuo y detallado, la recomendación es instalar la app oficial, pensada para monitorear movimientos a cualquier hora.

Para revisar el estatus y los depósitos de la beca por internet, quienes consulten deben disponer de la CURP propia o la de sus hijos. El procedimiento inicia con el acceso al portal oficial del Buscador de Estatus, donde es necesario introducir la CURP, seleccionar la sección de Bancarización que contiene el detalle de los pagos y elegir el periodo de interés. En este segmento aparecen el método de pago, el estado del depósito, la fecha en que se realizó la operación y los periodos comprendidos.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas para el BienestarProgramas socialesPagosmexico-noticias

Más Noticias

Por esta razón deberías de comer jícama con frecuencia

Este tubérculo se posiciona como una opción clave para quienes buscan mejorar su alimentación, gracias a su bajo aporte calórico, entre otros beneficios

Por esta razón deberías de

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

También fue asegurada un arma larga y sustancias químicas

Caen tres sujetos en inmuebles

Los colores que usan las personas que atraen el éxito, según la psicología

La psicología del color va más allá de la moda y se convierte en una herramienta estratégica

Los colores que usan las

Servicio de Militar Mexicano: qué pasa si saqué bola blanca y no acudo a marchar

El documento oficial que puede condicionar el acceso a empleos y trámites depende del cumplimiento de la capacitación obligatoria

Servicio de Militar Mexicano: qué

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

La hija de la cantante expresó su desacuerdo con el nuevo romance de su madre, señalando que la separación fue reciente y que la situación ha generado tensión familiar

Esta fue la reacción del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos en inmuebles

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

ENTRETENIMIENTO

Este era el supuesto sueldo

Este era el supuesto sueldo de Odalys Ramírez en Cuéntamelo Ya, de Televisa

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

El payaso ‘Pipirín’ prepara show en la CDMX: fecha y sede

Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, sufre quemaduras de segundo grado en el rostro al hacer un trend viral

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

DEPORTES

Ex campeón mundial revela qué

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?