Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios no recibirán el pago de diciembre

Desde el jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para que los beneficiarios reciban su último depósito del año, y como es costumbre la entrega de recursos se realiza de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada estudiante.

Cabe recordar que la iniciativa se enfoca en ayudar a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos que se entrega mediante la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez no recibirán el pago de diciembre?

Los beneficiarios que no recibirán el pago de la Beca Benito Juárez este mes de diciembre son los que se acaban de inscribir en la convocatoria pasada y están recibiendo su tarjeta del Bienestar. Estos alumnos tendrán que esperar un poco más de tiempo para recibir su primer depósito.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

El próximo jueves 18 de diciembre figura como la fecha límite para la entrega de los pagos correspondientes a la Beca Benito Juárez, de acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades. Las dispersión de los recursos seguirá efectuándose de forma ordenada hasta ese día.

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las Becas para el Bienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026″, indicó Julio León.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Tras identificar la fecha de cobro asignada a la Beca Benito Juárez, se puede comprobar la disponibilidad del depósito a través del Buscador de Estatus en Línea y mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar. La opción de consulta presencial está disponible tanto en los cajeros automáticos como en ventanillas del Banco del Bienestar, lo que brinda acceso directo a la información de la cuenta. Para un seguimiento continuo y detallado, la recomendación es instalar la app oficial, pensada para monitorear movimientos a cualquier hora.

Para revisar el estatus y los depósitos de la beca por internet, quienes consulten deben disponer de la CURP propia o la de sus hijos. El procedimiento inicia con el acceso al portal oficial del Buscador de Estatus, donde es necesario introducir la CURP, seleccionar la sección de Bancarización que contiene el detalle de los pagos y elegir el periodo de interés. En este segmento aparecen el método de pago, el estado del depósito, la fecha en que se realizó la operación y los periodos comprendidos.