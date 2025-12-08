Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Elementos del grupo GOES aseguraron una BMW X4 con cargadores de arma larga en su interior. Crédito: SSP Sinaloa

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, aseguraron una camioneta de alta gama, siete cargadores para arma larga y una bolsa con presunta droga mientras realizaban labores de patrullaje en el municipio de Navolato, Sinaloa.

El aseguramiento se llevó a cabo en el poblado de Bachigualatillo, durante un operativo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Los hechos fueron informados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), mediante una publicación realizada en la red social X (antes Twitter).

Patrullajes preventivos en Bachigualatillo derivaron en el hallazgo

Durante los recorridos de prevención y vigilancia emprendidos por efectivos del GOES en la comunidad de Bachigualatillo, se detectó una camioneta de lujo, marca BMW, modelo X4, detenida entre calles.

Tras una inspección, los agentes encontraron en la cabina siete cargadores para fusil calibre 7.62 x 39 mm, junto con una bolsa transparente que contenía hierba verde y seca, la cual presentaba características similares a la marihuana.

Interior de la camioneta BMW asegurada en Guasave. Crédito: SSP Sinaloa

Autoridades informaron que todo el material asegurado fue recolectado y embalado conforme a los protocolos establecidos por la autoridad federal.

Autoridades entregan evidencias al Ministerio Público Federal

Luego del aseguramiento de la unidad, el armamento y la presunta droga, los elementos policiales pusieron a disposición del Ministerio Público Federal lo incautado, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezca la procedencia tanto del vehículo como de los cargadores y el estupefaciente.

De acuerdo con datos oficiales no se registraron detenciones en relación con este operativo.

Refuerzan estrategias contra el crimen organizado en Sinaloa

La incautación, según fuentes oficiales, forma parte de las estrategias de seguridad implementadas por los tres órdenes de gobierno para contener el tráfico de armas y drogas en la entidad.

Las autoridades han señalado en otros decomisos que estos trabajos buscan reducir la capacidad operativa de grupos dedicados a actividades ilícitas en la región.

Asimismo, las instituciones de seguridad han reiterado en diversas ocasiones el llamado para que la población denuncie cualquier posible actividad delictiva a través del número 911 para emergencias y el 089 para reportes confidenciales.

Gobierno estatal y federal reafirmaron su compromiso con la seguridad ciudadana

Mediante un mensaje escrito en el informe sobre el aseguramiento de la BMW X4, el Gobierno Federal y el Gobierno de Sinaloa manifestaron su intención de fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad pública, subrayando que estos resultados responden a los esfuerzos coordinados para proteger la tranquilidad de los habitantes.

Las fuerzas de seguridad declararon que se mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los posibles responsables y determinar si la unidad asegurada está vinculada con otros hechos delictivos registrados en el estado.

Cabe recalcar que en los informes no se detalló si la unidad cuenta con reporte de robo vigente.