México

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

Las autoridades aseguraron vehículos, armas y plantas de energía

Los dos detenidos se encontraban
Los dos detenidos se encontraban en territorio del Cártel de Sinaloa. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Un operativo del Grupo Interinstitucional en el municipio de Concordia, Sinaloa, dejó como saldo la detención de dos civiles, así como el aseguramiento de armas largas, municiones, vehículos, campamentos clandestinos y una planta de energía eléctrica.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el aseguramiento se realizó durante reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado de Copala, donde los elementos localizaron a los civiles en posesión de armamento y equipo presuntamente utilizado por células del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que la acción fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones estatales.

Una planta generadora de energía, armas largas y munición asegurada

Tras el operativo las autoridades registraron:

  • 2 personas detenidas
  • 2 vehículos recuperados tipo pick-up, uno de ellos con reporte de robo
  • 3 armas largas aseguradas: dos fusiles AK-47 y un AR-15
  • Cargadores y municiones de distintos calibres incautados
  • 2 narco campamentos destruidos
  • 1 planta generadora de energía asegurada

Las autoridades indicaron que los detenidos, junto con las armas y municiones, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Los dos vehículos asegurados y
Los dos vehículos asegurados y uno de los narco campamentos destruidos. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Mientras tanto, los campamentos, vehículos y a planta generadora de energía fueron inhabilitados en el lugar por personal naval, como parte de las acciones para debilitar la infraestructura logística del Cártel de Sinaloa y grupos delictivos que operan en la zona serrana del norte del país.

Caen dos presuntos traficantes de droga con más de 300 kilos de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa

Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica (FGR) en coordinación con el Gabinete de Seguridad, culminó en la detención de un presunto traficante de droga y aseguramiento de 320 kilogramos de metanfetamina.

320 kilogramos de metanfetamina asegurados
320 kilogramos de metanfetamina asegurados dentro de un tractocamión en Los Mochis, Sinaloa. (FOTO: X: @OHarfuch)

De acuerdo con un comunicado oficial del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los agentes federales detuvieron a dos personas por delitos contra la salud por transportar metanfetamina en un tractocamión con caja refrigerada en Los Mochis, Sinaloa.

En las imágenes compartidas por el secretario de seguridad, se aprecia que la droga se transportaba en costales que supuestamente contenían sulfato de amonio (una sal inorgánica que se usa principalmente como fertilizante agrícola) en Los Mochis, una zona controlada por el Cártel de Sinaloa.

Caen miembros de Los Mayos tras someter a 200 mujeres en Rosarito

El pasado 3 de diciembre las autoridades de Baja California informaron sobre un operativo realizado en Rosarito que dejó como resultado la muerte de un presunto criminal así como seis sujetos detenidos, presuntamente miembros de La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa.

Los sujetos capturados. (FOTO: Gobierno
Los sujetos capturados. (FOTO: Gobierno de Baja California)

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que las autoridades detuvieron a los operadores de dicho cártel, mismos que habrían amenazado a civiles mediante la detonación de armas de fuego en el Cañón Haucatay.

“Arribó al relleno sanitario del municipio de Rosarito un camión recolector de basura tipo “dompe” en cuyo interior trasportaba una veintena de sujetos armados con armas largas, quienes una vez que descendieron, amagaron al personal de trabajadores de la empresa recolectora de basura GEN, quitándoles sus teléfonos celulares", destacó el reporte oficial.

