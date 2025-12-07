Servicio Militar Nacional desata polémica: en diversos estados hasta el 90% de jóvenes inscritos marcharán

El Servicio Militar Nacional sorprendió a los jóvenes asistentes debido a que la mayoría realizaría servicio militar. (Cuartoscuro)

El reciente sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2025 en México ha generado una fuerte polémica entre los jóvenes mexicanos y la opinión pública, luego de que sólo el 1% de los participantes obtuvieran bola negra(excentos de marchar) en algunos municipios.

Esto significaría que deben cumplir con el servicio militar por instrucción nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lo que ha provocado debate y numerosas reacciones en redes sociales.

Durante el sorteo realizado el pasado noviembre de 2025, miles de jóvenes, en su mayoría nacidos en 2007, acudieron a los módulos de reclutamiento en todo el país para conocer su destino respecto al SMN.

SMN y sus modificaciones

Actualmente se mantiene vigente el debate sobre la importancia de tramitar la cartilla militar. (Gobierno de México)

La proporción de bolas blancas entregadas fue inusualmente alta, con ejemplos como el de Mexicali, Baja California, de los 1,270 elementos, sólo 13 jóvenes obtuvieron bola negra y quedaron exentos del servicio.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran la sorpresa y desconcierto de los asistentes al ver que la mayoría de las esferas extraídas eran blancas, lo que significaba la obligación de marchar y recibir adiestramiento militar.

La reacción de los jóvenes no tardó en manifestarse, muchos expresaron su inconformidad e indignación en redes sociales, cuestionando la transparencia del proceso y la razón detrás de la reducción de bolas negras.

Jóvenes demuestran su disgusto sobre la nueva modificación para el servicio militar. (X)

Los comentarios en plataformas como TikTok reflejaron tanto incredulidad como molestia, con usuarios que calificaron la medida como una imposición y otros que ironizaron sobre el “regalo” que la administración actual daba a la Generación Z.

En Atlixco, Puebla, “el sorteo se llevó a cabo el domingo 23 de noviembre, se sortearon 334 jóvenes registrados y lo de las bolas negras y blancas es por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 25 zona militar y primer regimiento de caballería motorizado; la orden fue que saldrían jóvenes agraciados con bola blanca 331 elementos y con bola negra únicamente 3″, explicó en entrevista con El tiempo, un elemento de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Agregó que “todos los años habían sido 40% bolas blancas y 60% bolas negras pero este año cambió, esas fueron las instrucciones y lo que nos dijeroin fue que únicamente sería el 1% de bolas negras”.

El debate continúa sin explicaciones

El servicio militar redujo su duración pero se volvió "obligatorio".

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del año 2026, la fase de adiestramiento para liberar la cartilla del Servicio Militar Nacional será modificada, de tal modo que se realizará en “2 escalones con 13 sesiones sabatinas y comprenderán los periodos del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, así como del 1 de agosto al 24 de octubre.

Según la información difundida por las autoridades, al concluir el adiestramiento, se obtendrá una constancia de culminación del servicio militar , la cual se entregará para ambos escalones, en diciembre 2026.

La polémica se extendió rápidamente a nivel nacional, alimentada por la falta de información oficial detallada sobre el cambio en la dinámica del sorteo.

Ante la especulación creciente, un sargento en la Junta Municipal de Reclutamiento de Mexicali informó que la modificación en la proporción de bolas blancas y negras obedecía a una orden directa del alto mando de la Defensa.

El objetivo, según la declaración recogida por medios locales, era incrementar la participación de los jóvenes en el servicio militar encuadrado, una instrucción que se aplicó de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Hasta el momento de publicación de esta nota, , no existe un comunicado oficial por escrito que detalle el motivo y alcance de la medida, pero los testimonios de personal militar y jóvenes coinciden en la naturaleza nacional de la instrucción.

El debate sobre la utilidad de la Cartilla Militar, documento oficial que acredita el cumplimiento del SMN, también se intensificó a raíz de la controversia. Aunque la cartilla es un requisito obligatorio en México, existen opiniones divididas entre los jóvenes sobre su relevancia.

Mientras algunos usuarios en redes sociales consideran que tramitar el documento resulta innecesario, otros defienden su importancia como identificación oficial y requisito para ciertos trámites.

Este año, la modificación en la cantidad de las esferas alteró esa dinámica y generó dudas sobre la equidad y transparencia del proceso.