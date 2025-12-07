Maritza se separó por violencia, su pareja la obligó a regresar para matarla y huir con sus hijas: familia exige localizarlas

La familia exige justicia por el feminicidio de Maritza Espino y la desaparición de sus hijas - (Composición fotográfica: Cuartoscuro/Facebook)

En Morelia, Michoacán, colectivos feministas y familiares marcharon para exigir justicia por el feminicidio de Maritza Espino Ponce, así como la localización de sus hijas de 4 y 6 años. La movilización inició en las Tarascas y avanzó por las calles principales de la capital, donde decenas de personas exigieron avances claros en las investigaciones.

La familia de la joven de 28 años, denunció que no han recibido información suficiente sobre el paradero de las niñas, lo que ha aumentado su preocupación ante la gravedad del caso. Maritza fue vista por última vez el 24 de noviembre y días después su cuerpo fue encontrado dentro de un tambo en el río Santa Bárbara, en Uruapan.

La marcha convocada por diversos colectivos, buscó visibilizar la exigencia de justicia, así como presionar a las autoridades para acelerar las diligencias relacionadas tanto con el crimen como en la desaparición de las menores.

Exigencias de la familia durante la movilización

Sus dos hijas menores se encuentran desaparecidas - (Facebook)

Diana, la hermana de Maritza, declaró en una transmisión previa a la marcha que la familia demanda la investigación completa y sin retrasos por parte de la Fiscalía. Aseguró que su objetivo es garantizar justicia para Maritza y recuperar a sus sobrinas, quienes llevan más de 15 días sin ser localizadas.

La joven señaló que las autoridades no han brindado información concreta sobre el paradero de las niñas, lo que ha generado des de operación entre los familiares. Reiteró que su intención es que las menores regresen a un entorno seguro y acompañadas de su familia.

Durante el recorrido, los asistentes portaron carteles con fotografías y mensajes pidiendo acciones inmediatas, al tiempo que solicitaron que el caso no quede relegado y que se actué con perspectiva de género en todas las etapas del proceso.

Antecedentes del caso y avance de las investigaciones

En Morelia se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por la muerte de Maritza Espino. - FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con los testimonios de la familia, Maritza se había separado de su pareja el 18 de noviembre debido a situaciones de violencia, amenazas y control que habían deteriorado su bienestar emocional y físico. Aún así, él logró mantener el contacto con las niñas, lo que utilizó para presionarla después de la separación.

La hermana de la víctima explicó que ella ya había interpuesto varias demandas para órdenes de restricción, las cuáles estaban en trámite, sin embargo el día de su separación el hombre le mandó imágenes con un arma apuntando a la cabeza de su hija mayor para que regresara con él, fue lo último que sipieron de ella ya que envió esta información a su familia, pero después desapareció hasta que su cuerpo fue

Maritza desapareció el 24 de noviembre junto a sus hijas, y el 29 del mismo mes fue localizado su cuerpo con un impacto de arma de fuego. Actualmente se encuentran activas las Alerta Amber correspondientes para la búsqueda de Sofía Camila, de 6 años, y Maritza Natalia, de 4 años.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informó que las fiscalías especializadas en desapariciones, feminicidios y la región de Uruapan realizan investigaciones conjuntas. Confirmó que se emitieron alertas a nivel nacional y que los indicios señalan a la expareja de la víctima como presunto responsable, mientras continúan las labores de búsqueda de las menores.