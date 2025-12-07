Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

Dua Lipa sorprendió a México durante su reciente visita - crédito @dualipa / Instagram

El cierre de la gira mundial Radical Optimism Tour de Dua Lipa en la Ciudad de México estuvo marcado por un gesto inesperado: su familia asistió al último show de la cantante en el Estadio GNP Seguros. Y como si fueran un fan más, los cercanos a la estrella cantaron y bailaron junto a los mexicanos.

La presencia de Dua Lipa en la capital mexicana no se limitó a los conciertos. La artista fue vista en diversos puntos de la ciudad, desde restaurantes de mariscos y tiendas de ropa, hasta bares de música salsa y taquerías, lo que generó una expectación inusual entre sus seguidores y los habitantes de la ciudad.

Así fue el show final de la cantant. Crédito: X/ vigevani4real

Dua Lipa homenajeó a Selena Quintanilla

la cantante británica eligió interpretar el clásico Amor Prohibido de Selena Quintanilla ante más de 60 mil asistentes en el Estadio GNP Seguros, consolidando así una conexión especial con el público mexicano.

Durante la última noche, Dua Lipa sorprendió al público al rendir homenaje a la icónica cantante texana, en un momento que se convirtió en uno de los más comentados del evento.

Así fue el cover final de la británica

La artista apareció en la punta de la pasarela, acompañada de su banda, para interpretar el tema de Selena, cumpliendo con la expectativa de los seguidores que aguardaban cuál sería la canción de un artista local elegida para el cierre.

En las noches previas, la británica había versionado Bésame mucho de Luis Miguel y Oye mi amor junto a Fher de Maná, pero para la última función optó por un tema emblemático de la música latina.

Así fueron los shows de Dua Lipa en la Ciudad de México

Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

La puesta en escena incluyó una introducción visual que evocaba olas marinas seguida de la aparición de Dua Lipa en el escenario interpretando Training Seasons y luciendo un atuendo plateado que captó la atención del público. El repertorio abarcó desde éxitos de su álbum debut hasta sus lanzamientos más recientes con canciones como End of an era Break my heart One kiss Whatcha doing Levitating y These Walls.

El espectáculo se caracterizó por una serie de cambios de vestuario y la interpretación de temas como Maria Physical Electricity Hallucinate Illusion Falling Forever y Happy for you. Un segundo escenario se elevó en el centro del estadio permitiendo a la cantante acercarse aún más a sus seguidores mientras interpretaba Love again Anything for love y Be the one. El concepto del show fue definido como un recorrido musical inspirado en la estética disco de los años setenta y ochenta.

El cierre de los espectáculos estuvo marcado por las canciones más bailables de la británica New rules Dance the night el clásico Don’t start now y Houdini consolidando el éxito de su paso por México y el final de una gira que la posiciona como una de las figuras más relevantes del pop internacional.