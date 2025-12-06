México

Marilyn Manson aterriza en Knotfest 2025: este podría ser su setlist más polémico en CDMX

El regreso del Reverendo a México irá acompañado de clásicos icónicos y guiños a toda su carrera controvertida

Marilyn Manson aterriza en Knotfest
Marilyn Manson aterriza en Knotfest 2025. (Instagram)

La edición 2025 del Knotfest México está lista para hacer historia el próximo 6 de diciembre en el Estadio Fray Nano, y uno de sus actos más esperados —o más temidos, dependiendo a quién se le pregunte— es sin duda el regreso de Marilyn Manson.

El polémico artista gótico vuelve a México tras causar polémica en San Luis Potosí el pasado octubre, y se perfila para armar una noche intensa, provocadora y llena de himnos para la comunidad metalera.

Una de las grandes preguntas entre el público es: ¿qué canciones tocará Manson en su regreso a los escenarios mexicanos?

Un show cargado de controversia y crítica

Marilyn Manson en Vivo X
Marilyn Manson en Vivo X el rock. IG

Marilyn Manson, nacido como Brian Hugh Warner, es conocido tanto por su voz visceral y letras provocadoras como por su poderosa presencia escénica.

Desde los años noventa, ha sido sinónimo de controversia: su estilo desafiante, su estética gótica, sus comentarios sobre religión, poder y sexualidad, y ese enfoque de protesta que transforma sus conciertos en verdaderos ritos para el lado oscuro de la sociedad.

No es extraño que cada una de sus presentaciones en México cause agitación: la más reciente, en octubre de este año, fue durante la FENAPO 2025 en San Luis Potosí, donde grupos religiosos organizaron colectas de firmas para intentar vetar el evento. ¿El resultado? Lleno total y aún más expectativa para su retorno al Knotfest.

Knotfest: un escenario más íntimo para el caos

A cuatro años de su
A cuatro años de su más reciente álbum de estudio, Marilyn regresará este noviembre con una nueva producción discográfica (Créditos: YouTube/Marilyn Manson)

Este año, el Knotfest se mudó a la nueva sede del Estadio Fray Nano, tras una reconfiguración logística que promete una experiencia más cercana y directa.

Marilyn Manson será la cabeza del escenario Red, mostrando ante la audiencia mexicana su One Assassination Under God Tour, que ya ha dado de qué hablar en Europa y Estados Unidos.

Los asistentes podrán disfrutar la jornada desde las 14:30, con un lineup contundente. Además de Manson, destacan Falling In Reverse, Slaughter To Prevail, Wage War, Fit For An Autopsy, Shinedown y Hanabie.

Marilyn Manson se presentará en el Escenario RED a las 21:30 horas de la noche.

¿Qué cantará Marilyn Manson en el Knotfest 2025?

(Getty Images)
(Getty Images)

De acuerdo a lo mostrado en sus últimos conciertos europeos este año, el setlist que podría interpretar en el Knotfest —si bien podría variar— tendría una dosis poderosa de sus clásicos y nuevas joyas. Entre gritos, riffs punzantes y una puesta en escena retadora, los fans pueden esperar escuchar:

  • “Nod if you Understand”
  • “Disposable Teens”
  • “Angel with the Scabbed Wings”
  • “Tourniquet”
  • “Meet me in Purgatory”
  • “This is the New Shit”
  • “Death is not a Costume”
  • “Raise the Red Flag”
  • “mOBSCENE”
  • “Great Big White World”
  • “The Dope Show”
  • “As Sick as the Secrets Within”
  • “Sweet Dreams”
  • “The Beautiful People”
  • “One Assassination Under God”
  • “Coma White”

Con cada presentación, Marilyn Manson reafirma su papel como ícono subversivo. La expectativa en México se dispara aún más este año, no sólo por el morbo y la controversia, sino por el entusiasmo genuino de quienes reconocen en su música una bandera del pensamiento crítico y la rebeldía.

El Knotfest promete noche eléctrica, llena de moshpits y miradas listas para capturar lo inesperado, lo atrevido, lo Marilyn.

