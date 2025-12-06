México

Fuerte explosión e incendio por tanque de gas en Lindavista, CDMX

Vecinos de la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero fueron quienes se percataron del incidente y reportaron lo ocurrido ante las autoridades

Se evacuó a las personas
Se evacuó a las personas que se encuentran a la redonda del lugar. (C5 CDMX)

Un incendio en una casa habitación ubicada en Pisco y Otavalo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, movilizó a los servicios de emergencia la mañana de este sábado. Autoridades solicitaron a la población dar paso a las unidades de emergencia, debido a la magnitud del incidente.

Vecinos del área reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, lo que llevó a sospechar que un tanque de gas pudo haber originado el siniestro. Personal especializado de los cuerpos de emergencia acudió al lugar para controlar el fuego y valorar los daños materiales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre el número exacto de afectados por el incendio. Los equipos realizaron labores para garantizar la seguridad de quienes habitan la zona y evitar una propagación del fuego a inmuebles colindantes.

Piden a la ciudadanía no acercarse a la zona

El incidente provocó movilización de unidades de diferentes dependencias, entre ellas protección civil, bomberos y policía municipal, quienes acordonaron la zona mientras se efectuaban las labores correspondientes. Habitantes de la colonia permanecían atentos a las indicaciones de los elementos de seguridad.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse alerta a la información oficial y a evitar difundir rumores sobre el origen del siniestro, dado que las investigaciones para determinar las causas continúan en curso.

Las autoridades ya se encuentran trabajando en la zona de la explosión. Crédito: Twitter @C5_CDMX

Consejos para evitar fugas en tu tanque de gas

El mantenimiento adecuado de los tanques de gas domiciliarios resulta fundamental para garantizar la seguridad en el hogar y prevenir accidentes graves como fugas o explosiones. A continuación, se presentan recomendaciones básicas para prolongar la vida útil del tanque y evitar riesgos asociados al uso de gas.

Una de las prácticas principales consiste en revisar periódicamente el estado físico del cilindro. Se sugiere observar si existen señales de óxido, abolladuras o deformaciones en la superficie, así como comprobar que la base y la válvula se encuentren en condiciones óptimas. En caso de detectar algún defecto, lo recomendable es solicitar la sustitución del tanque a la empresa proveedora.

Es importante tener una revisión
Es importante tener una revisión periódica de los tanques para evitar la creación de huecos. /FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

La instalación del tanque debe realizarse en lugares ventilados y alejados de fuentes de calor, evitando la exposición directa al sol y manteniendo el cilindro a una distancia prudente de materiales inflamables. Es importante asegurarse de que el tanque permanezca siempre en posición vertical para evitar accidentes.

El uso de reguladores y mangueras certificadas reduce considerablemente el riesgo de fugas. Se recomienda verificar la fecha de caducidad de estos elementos y reemplazarlos si presentan grietas, rigidez o daño visible. Las conexiones deben apretarse correctamente, sin forzar los componentes, y ajustarse utilizando herramientas adecuadas.

Para identificar posibles fugas, una técnica sencilla consiste en aplicar una solución jabonosa sobre las uniones y válvulas. Si se forman burbujas, indica una fuga de gas, por lo que es necesario cerrar inmediatamente la válvula y contactar a un especialista. No se deben utilizar cerillos ni aparatos eléctricos cerca del tanque en caso de detectar olor a gas.

El relleno y mantenimiento del tanque deben hacerse únicamente a través de empresas autorizadas y personal capacitado. Manipular los cilindros por cuenta propia puede provocar accidentes severos.

Las autoridades de protección civil recomiendan seguir estas medidas y mantener siempre a la mano el número de emergencias. La prevención y el monitoreo constante son clave para reducir los riesgos y mantener la seguridad en la vivienda.

