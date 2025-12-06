México

Condonación total de recargos y multas en predial y agua para millones en CDMX

El nuevo esquema permitirá regularizar cuentas atrasadas y obtener beneficios inéditos para quienes cumplan con los requisitos

Los capitalinos deberán acercarse a las autoridades para obtener este beneficio. (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Millones de habitantes y pequeños comercios de la Ciudad de México podrán acceder en 2026 a un amplio programa de condonación de adeudos y descuentos en el pago de impuesto predial, derechos de agua y multas de tránsito.

El plan, incluido en el Paquete Económico 2026, busca facilitar la regularización fiscal y aliviar la carga económica de los contribuyentes, con beneficios que alcanzan a 2,4 millones de cuentas en la capital.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que la medida contempla la condonación total de multas y recargos en el impuesto predial, sin importar el valor del predio, por lo que es una buena oportunidad para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de realizar los pagos y sufrieron un retraso.

El Gobierno capitalino quiere que queden borradas las deudas de los ciudadanos.

¿Cómo funciona?

Los contribuyentes podrán ponerse al corriente con el pago de su predial y eliminar adeudos acumulados, siempre que mantengan al día su boleta vigente. Dentro de este esquema, se ha diseñado una cuota única especial para los propietarios de viviendas de menor valor y pequeños comercios: para 834 mil cuentas de este tipo, será posible cubrir o eliminar los adeudos si se encuentran al corriente con la boleta actual; en el caso de viviendas, con mil pesos, y en el caso de pequeños comercios, con 2 mil pesos.

Para ilustrar el alcance de este beneficio, De Botton expuso el caso de una vivienda con valor catastral de 124.000 pesos y un adeudo de 10.967 pesos, que podrá regularizarse con un pago único de 1.000 pesos, lo que representa un ahorro de 9.967 pesos.

En el caso de pequeños comercios, el secretario citó un ejemplo real: un adeudo de 47.000 pesos podrá regularizarse con un pago fiscal único de 2.000 pesos, obteniendo un beneficio de 45.523 pesos. El requisito fundamental para acceder a estos beneficios.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México dio a conocer esta información. Crédito: Cuartoscuro .

Condonación de otros impuestos

En cuanto a los derechos de agua, el secretario anunció la condonación total del adeudo acumulado, con el objetivo de incentivar la regularización de los usuarios. Se plantea la condonación del 100% del adeudo por los derechos de agua, con la intención de que la gente se regularice.

“También en el caso de los derechos de agua, vamos a invitar a la gente a regularizarse. Nosotros estamos incrementando la base contributiva. No los impuestos, no estamos incrementando impuestos, no estamos incluyendo nuevos impuestos. O sea, estamos incrementando la base contributiva, para que más personas contribuyan a la ciudad con la parte justa, dando estos beneficios fiscales”, indicó el secretario de Administración y Finanzas.

El plan también incluye una reducción de hasta el 90% en la multa principal de infracciones de tránsito. No obstante, De Botton advirtió que esta reducción no aplicará a infracciones relacionadas con el uso de carriles confinados, hechos que involucren lesiones ni aquellas vinculadas a delitos.

Estas medidas no implican la creación de nuevos impuestos ni el aumento de los existentes. Asimismo, las autoridades locales piden estar atentos a sus canales de difusión pues aúno no salen de manera oficial las fechas y requisitos para obtener este beneficio.

