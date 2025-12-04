Marcelo Ebrard viaja a Washington para acompañar a Sheinbaum en reunión con Trump

Ebrard afirmó que la posición de México será sólida y unificada en la revisión del tratado. Crédito: Cuartoscuro

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión que sostendrá mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro coincide con el sorteo del Mundial 2026 —del que México, Estados Unidos y Canadá son coanfitriones—, pero ocurre bajo un contexto político marcado por las declaraciones de Trump, quien advirtió que podría dejar expirar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo comercial.

Ebrard afirmó que, pese a esas señales, no existe ninguna comunicación oficial que indique que el tratado vaya a detener su proceso de revisión.

El diálogo con Estados Unidos sigue en ruta hacia la revisión programada del T-MEC. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comentó que su última interlocución con funcionarios estadounidenses, la semana pasada, mostró que ambos gobiernos continúan trabajando conforme al calendario pactado.

México, señaló, presentará en enero el reporte final con las aportaciones de todos los sectores productivos y del Senado.

Ebrard habla sobre el la relación de México con EEUU

Durante su participación en el InnovaFest LATAM 2025, en Morelos, Ebrard expuso que existe un consenso casi unánime dentro de México: el T-MEC debe mantenerse.

Según la Secretaría de Economía, alrededor del 90% de las ponencias presentadas en las consultas nacionales respaldan la permanencia del acuerdo, aunque distintas industrias expresan preocupaciones específicas.

La última reunión entre México y EEUU, pactan alcanzar un acuerdo antes de iniciar la revisión del tratado comercial T-MEC.

Los agricultores, por ejemplo, piden mantener el tratado pero corregir desigualdades derivadas de subsidios en Estados Unidos.

El sector comercio demanda una mayor apertura, mientras que algunas ramas productivas mexicanas buscan mayor protección frente a la competencia extranjera.

Temas más importantes entre el diálogo de México con EEUU

La postura de México frente a una eventual renegociación acelerada del T-MEC, tras las declaraciones recientes de Trump.

El impacto de los aranceles aplicados por EE.UU., considerados incompatibles con el espíritu del tratado.

Las asimetrías en subsidios agrícolas, señaladas por productores mexicanos como un obstáculo para competir en igualdad de condiciones.

La necesidad de fortalecer cadenas de suministro regionales, especialmente en sectores estratégicos y de alto valor agregado.

Estos puntos, según Ebrard, forman parte del análisis que se integrará en el documento final que México enviará en enero.

La primera reunión presencial entre Sheinbaum y Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que mañana sostendrá encuentros breves con Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su visita exprés a Washington.

Informó que viajará esta noche en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Será el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde que Sheinbaum asumió la presidencia de México. (AFP)

Aunque la mandataria no adelantó la agenda, el encuentro con Trump reviste especial interés, dado que será el primer contacto presencial entre ambos después de varias conversaciones telefónicas.

La reunión tiene lugar apenas dos días después de que el presidente estadounidense insinuara que podría dejar morir el T-MEC.

Aunque el motivo formal del viaje es el sorteo del Mundial 2026, las reuniones bilaterales han colocado el foco en el futuro del comercio regional.

México ya tiene asignado su grupo como cabeza de serie, pero el verdadero partido se jugará en la mesa política, donde el T-MEC será el tema inevitable.