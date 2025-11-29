Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, busca ser Presidenta de México, destapa Movimiento del Sombrero

Grecia Quiroz busca la Presidencia de México (Cuartoscuro)

El diputado Carlos Bautista Tafolla, figura cercana al exalcalde Carlos Manzo, comunicó ante reporteros que el proyecto político de su difunto líder contemplaba llegar a la presidencia.

Tafolla declaró: “Nosotros vamos a ir por la gubernatura y después vamos a ir por la presidencia, porque eso era lo que quería Carlos”. En este contexto, el legislador subrayó que el movimiento ha adoptado a Grecia Quiroz como su nueva lideresa, asumiendo el papel que desempeñaba Manzo.

El proceso de sucesión y la proyección nacional de Quiroz no han estado exentos de controversia. El senador Gerardo Fernández Noroña acusó al movimiento de capitalizar políticamente el asesinato de Manzo. Frente a estas críticas, Tafolla expresó su pesar por el crimen, pero defendió la estrategia del grupo: “Vamos a capitalizar esto hasta la Presidencia de la República, nuestra representante para esto es Grecia Quiroz”,

El anuncio de que Grecia Quiroz podría aspirar a la Presidencia de la República en 2030 ha generado un nuevo foco de atención en el escenario político nacional. El Movimiento del Sombrero, organización fundada por el fallecido Carlos Manzo, ha decidido respaldar a la actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo, no solo para la gubernatura de Michoacán en 2027, sino también como su carta fuerte para la contienda presidencial.

Aunado a esto, Bautista Tafolla declaró que el asesinato de Carlos Manzo fue “peor que si me hubieran matado a un familiar. Ojalá no sepan lo que es que te maten a un líder en el que vienes creyendo más de 25 años”.

Grecia Quiroz registra “Carlos Manzo” como marca

El proceso para registrar como marca los nombres de Carlos Manzo y Movimiento Independiente del Sombrero se encuentra en marcha tras la solicitud presentada por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del exalcalde asesinado. Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), confirmó que ambas peticiones están bajo análisis y que la institución dará seguimiento hasta su resolución.

La noticia fue difundida por Santiago Nieto a través de la red social X, donde detalló: “El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de ‘Carlos Manzo’ y de ‘Movimiento Independiente del Sombrero’, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”.

Este trámite se produce apenas dos semanas después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en Uruapan. A un mes del crimen, las autoridades han detenido a ocho personas y mantienen la búsqueda de un prófugo relacionado con el caso. El contexto de violencia y la relevancia política del suceso han mantenido el tema en la agenda pública.

Grecia Quiroz contra Fernández Noroña

En días recientes, Grecia Quiroz se convirtió en tendencia nacional tras un enfrentamiento mediático con Gerardo Fernández Noroña. El 24 de noviembre, el ex presidente de la cámara de senadores acusó a la alcaldesa de utilizar la muerte de su esposo como plataforma para impulsar sus aspiraciones a la gubernatura de Michoacán.

Las declaraciones de Fernández Noroña generaron acusaciones de misoginia, en parte por su historial de confrontaciones con otras figuras femeninas de la política, y el debate llegó hasta el Palacio Nacional.