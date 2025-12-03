Harfuch y Trevilla Trejo visitan Uruapan para supervisar avances del Plan Michoacán

Ambos supervisarán los avances en materia de seguridad desde el municipio de Uruapan. Foto: X/@OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), visitaron el municipio de Uruapan para supervisar los avances del Plan Michoacán por la Justicia y Paz este miércoles 3 de noviembre.

El encuentro se llevó a cabo alrededor de las 11:00 horas en el cuartel regional de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el poblado de Tiamba, en Uruapan, donde Omar García Harfuch y el general Trevilla Trejo se reunieron con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como con funcionarios locales.

De acuerdo con reportes, el encuentro finalizó alrededor de las 13:40 horas de este miércoles, por lo que García Harfuch abandonó el inmueble luego de dar por terminada la reunión.

El secretario de Seguridad mantuvo una reunión con el gobernador de Michoacán para reforzar acciones de seguridad tras el asesinato de Bernardo Bravo el 28 de octubre.

Se trata de la tercera visita que realizan ambos funcionarios al estado de Michoacán en poco menos de dos meses, esto luego de los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, y del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurridos el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente.

Cabe señalar que el general Trevilla Trejo también realizará una visita la 21a. Zona Militar, ubicada en Morelia, como parte de un evento privado para la supervisión de militares.

La visita de ambos funcionarios fue confirmada este martes por Alfredo Ramírez Bedolla, quien detalló que la reunión con Harfuch y Trevilla Trejo se realizaría en el municipio de Uruapan y que no se contemplaron otros sitios para visitar.

“Tendremos reuniones con ellos y estaremos en Uruapan a medio día con Omar García Harfuch y el secretario Trevilla Trejo (…) Vienen exclusivamente a Morelia y Uruapan”, comentó ante medios.

Cabe señalar que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitó un plan especifico para el municipio durante la reunión pasada que tuvo con ambos funcionarios tras el asesinato de su esposo, por lo que se espera que en las próximas semanas se brinde mayor información acerca de las medidas a implementar.

La reunión previa de Harfuch y Trevilla se llevó a cabo el jueves 13 de noviembre, primero en Morelia y de manera posterior en el municipio de Uruapan. Este encuentro se efectuó a fin de implementar el Plan Michoacán en materia de seguridad.

Durante el encuentro se definieron acciones específicas de reforzamiento a la estrategia, en especial de la Operación Paricutín, la cual contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como de 5 helicópteros, 18 drones y más de mil vehículos en la entidad.

Este plan se implementó luego del asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre en la plaza principal del municipio de Uruapan, el cual provocó diversas movilizaciones para exigir justicia.