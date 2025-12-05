DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

En el curso participaron elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Foto: SSP Michoacán

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, llevaron a cabo una capacitación en los Estados Unidos para fortalecer las habilidades tácticas de la Guardia Civil.

El curso, llamado Operaciones Tácticas, se llevó a cabo en el campo Shellby, ubicado en el estado de Mississippi de EEUU, donde un grupo de 15 elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SSIE) se capacitó para reforzar sus aptitudes.

Durante la jornada de profesionalización se contó con la participación de las Fuerzas Armadas, Marines y agentes de la DEA de los Estados Unidos, quienes brindaron sus conocimientos en investigación, tecnología y desactivación de explosivos.

Así se desarrollaron las prácticas

De acuerdo con la SSP Michoacán, el entrenamiento se desarrolló de manera intensiva durante 15 días en los que personal de la SIE desarrollaron diversas prácticas para fortalecer sus destrezas.

Estos cursos se enfocaron en prácticas con fuego real, operaciones de intervención táctica, medicina táctica avanzada y técnicas de reacción ante emboscadas, con lo que se buscó fortalecer sus conocimientos para aplicarlos en despliegues estratégicos y replicarlos en los próximos días con el resto de los elementos policiales.

Foto: SSP Michoacán

Además, la Secretaría detalló que mantienen una colaboración bilateral y permanente con la Embajada de los Estados Unidos en materia de seguridad.

“La colaboración bilateral y permanente de la SSP con la Embajada de los Estados Unidos potencia las capacidades operativas de la institución en áreas clave como despliegues tácticos, investigación, tecnología y desactivación de explosivos“, detalló la SSP Michoacán al respecto.

FBI y SSP Michoacán se capacitan en el manejo de explosivos y drones

Cabe señalar que este curso de capacitación se suma al realizado el 11 de noviembre por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, adscritos al Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos.

Dicho curso se llevó a cabo durante dos semanas, en las que agentes de ambas instituciones compartieron conocimientos teórico prácticos sobre el uso de drones, antidrones y desactivación de explosivos.

Los elementos de seguridad fueron capacitados durante dos semanas. Foto: SSP Michoacán

En esta capacitación también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Buscan formar un equipo de élite contra explosivos

La SSP Michoacán informó que el objetivo de este curso es mantener un equipo de élite especializado en la desactivación de artefactos explosivos en el estado.

Es así que se incluyeron prácticas en campo, en las que los instructores demostraron los métodos más recientes para desactivar artefactos explosivos. Con esto, se buscó que los participantes adquirieran destrezas en el empleo de herramientas de localización y neutralización de dispositivos.