México

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

En el curso también participaron Fuerzas Armadas estadounidenses para la desactivación de explosivos

Guardar
En el curso participaron elementos
En el curso participaron elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Foto: SSP Michoacán

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, llevaron a cabo una capacitación en los Estados Unidos para fortalecer las habilidades tácticas de la Guardia Civil.

El curso, llamado Operaciones Tácticas, se llevó a cabo en el campo Shellby, ubicado en el estado de Mississippi de EEUU, donde un grupo de 15 elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SSIE) se capacitó para reforzar sus aptitudes.

Durante la jornada de profesionalización se contó con la participación de las Fuerzas Armadas, Marines y agentes de la DEA de los Estados Unidos, quienes brindaron sus conocimientos en investigación, tecnología y desactivación de explosivos.

Así se desarrollaron las prácticas

De acuerdo con la SSP Michoacán, el entrenamiento se desarrolló de manera intensiva durante 15 días en los que personal de la SIE desarrollaron diversas prácticas para fortalecer sus destrezas.

Estos cursos se enfocaron en prácticas con fuego real, operaciones de intervención táctica, medicina táctica avanzada y técnicas de reacción ante emboscadas, con lo que se buscó fortalecer sus conocimientos para aplicarlos en despliegues estratégicos y replicarlos en los próximos días con el resto de los elementos policiales.

Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

Además, la Secretaría detalló que mantienen una colaboración bilateral y permanente con la Embajada de los Estados Unidos en materia de seguridad.

“La colaboración bilateral y permanente de la SSP con la Embajada de los Estados Unidos potencia las capacidades operativas de la institución en áreas clave como despliegues tácticos, investigación, tecnología y desactivación de explosivos“, detalló la SSP Michoacán al respecto.

FBI y SSP Michoacán se capacitan en el manejo de explosivos y drones

Cabe señalar que este curso de capacitación se suma al realizado el 11 de noviembre por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, adscritos al Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos.

Dicho curso se llevó a cabo durante dos semanas, en las que agentes de ambas instituciones compartieron conocimientos teórico prácticos sobre el uso de drones, antidrones y desactivación de explosivos.

Los elementos de seguridad fueron
Los elementos de seguridad fueron capacitados durante dos semanas. Foto: SSP Michoacán

En esta capacitación también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Buscan formar un equipo de élite contra explosivos

La SSP Michoacán informó que el objetivo de este curso es mantener un equipo de élite especializado en la desactivación de artefactos explosivos en el estado.

Es así que se incluyeron prácticas en campo, en las que los instructores demostraron los métodos más recientes para desactivar artefactos explosivos. Con esto, se buscó que los participantes adquirieran destrezas en el empleo de herramientas de localización y neutralización de dispositivos.

Temas Relacionados

DEASSP MichoacánGuardia CivilCapacitación EEUUHabilidades tácticasDesactivación explosivosNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dólar no frena su caída en México y cierra su peor semana del año este 5 de diciembre

La moneda nacional mostró su fortaleza frente al billete verde en la primera semana de diciembre con su precio más bajo por unidad de dólar en lo que va del 2025

Dólar no frena su caída

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿En dónde se respira el

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las series de

Sheinbaum destaca reunión con Trump y Carney: acuerdan seguir trabajando en materia comercial

Tras evento del Sorteo del Mundial 2026 los mandatarios de México, EEUU y Canadá sostuvieron un encuentro

Sheinbaum destaca reunión con Trump

Estas son las series de moda en Netflix México hoy

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

Estas son las series de
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa a exagentes de

EEUU acusa a exagentes de la DEA por “lavar” millones en criptomonedas y comprar drones para el CJNG

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Estas son las series de moda en Netflix México hoy

Exatlón México: quién gana el Juego de Salvación hoy 5 de diciembre

La enfermedad que atravesó Eduardo Manzano, “El Polivoz”, poco antes de morir

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

DEPORTES

David Faitelson y Andrés Vaca

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”

Edson Álvarez acepta que la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer a su rivales en el Mundial 2026

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales