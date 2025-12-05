¿Cuál fue la resolución presentada por México que la ONU aprobó por primera vez en su historia?

La resolución impulsada por México fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de la ONU. REUTERS/Jeenah Moon

México logró un hito histórico en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al conseguir, por primera vez, la aprobación de una resolución enfocada en los riesgos del uso de la inteligencia artificial (IA) en armas nucleares, una de las preocupaciones más sensibles de la seguridad global contemporánea.

La resolución fue aprobada por la Asamblea General de la ONU con 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones, reflejando un amplio respaldo internacional a la propuesta mexicana, cuyo eje central es mantener siempre la supervisión humana en cualquier decisión relacionada con armamento nuclear.

Esta iniciativa surge ante el creciente temor internacional sobre la incorporación de sistemas de inteligencia artificial avanzada en plataformas nucleares, especialmente por el riesgo de que errores de programación, ataques cibernéticos o decisiones automatizadas sin intervención humana puedan detonar una catástrofe global.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este 4 de diciembre, la resolución busca establecer que, incluso en escenarios de modernización tecnológica de los ejércitos, el control humano sea un principio rector inamovible.

¿Cuál es la resolución que México logró aprobar en la ONU?

La resolución impulsada por México advierte sobre los peligros de integrar inteligencia artificial en la gestión, operación y eventual despliegue de armas nucleares. En particular, los Estados miembros identificaron dos grandes amenazas:

Errores de programación en sistemas automáticos , capaces de activar protocolos de defensa sin verificación humana.

Detonaciones accidentales derivadas de fallas técnicas o cibernéticas, producto de hackeos o mal funcionamiento de algoritmos.

México logró 118 votos a favor para frenar el uso autónomo de inteligencia artificial en armas nucleares.

El documento aprobado enfatiza la necesidad de analizar de manera permanente los efectos de las innovaciones tecnológicas militares, bajo una visión ética, humanitaria y conforme al Derecho Internacional. Con ello, se busca colocar a la dignidad humana como eje central, especialmente cuando se trata de decisiones que podrían tener consecuencias catastróficas para millones de personas.

México sostuvo ante la comunidad internacional que delegar decisiones nucleares a sistemas autónomos sería incompatible con los principios básicos de responsabilidad, seguridad y protección de la vida humana.

México y su histórica lucha contra las armas nucleares

La resolución aprobada por la ONU no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la larga tradición diplomática de México en favor del desarme nuclear. Uno de los pilares de esta política exterior es el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967 en la Ciudad de México.

Este acuerdo, impulsado por el diplomático Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982, logró establecer la prohibición del desarrollo, fabricación, posesión y ensayo de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los países firmantes —entre ellos México— acordaron destinar la energía nuclear exclusivamente a fines pacíficos y civiles. El tratado dio origen al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Opanal), con sede en México.

La resolución busca prevenir errores técnicos que podrían detonar una catástrofe mundial.

El documento original del Tratado de Tlatelolco está resguardado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio documental de valor mundial.

Los pasos siguientes en la ONU

Además de la resolución sobre inteligencia artificial, México promovió con éxito otras iniciativas aprobadas por la Asamblea General, entre ellas las relativas a:

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN)

Las consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares

Los imperativos éticos para construir un mundo libre de armamento nuclear

Durante su intervención, México advirtió que actualmente existen más de 12 mil armas nucleares en el mundo, cuyo uso tendría un impacto humanitario devastador e irreversible.