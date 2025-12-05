México

¿Cuál fue la resolución presentada por México que la ONU aprobó por primera vez en su historia?

El proyecto obtuvo 118 votos a favor y reconoce los riesgos de errores técnicos y cibernéticos en sistemas automatizados

Guardar
La resolución impulsada por México
La resolución impulsada por México fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de la ONU. REUTERS/Jeenah Moon

México logró un hito histórico en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al conseguir, por primera vez, la aprobación de una resolución enfocada en los riesgos del uso de la inteligencia artificial (IA) en armas nucleares, una de las preocupaciones más sensibles de la seguridad global contemporánea.

La resolución fue aprobada por la Asamblea General de la ONU con 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones, reflejando un amplio respaldo internacional a la propuesta mexicana, cuyo eje central es mantener siempre la supervisión humana en cualquier decisión relacionada con armamento nuclear.

Esta iniciativa surge ante el creciente temor internacional sobre la incorporación de sistemas de inteligencia artificial avanzada en plataformas nucleares, especialmente por el riesgo de que errores de programación, ataques cibernéticos o decisiones automatizadas sin intervención humana puedan detonar una catástrofe global.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este 4 de diciembre, la resolución busca establecer que, incluso en escenarios de modernización tecnológica de los ejércitos, el control humano sea un principio rector inamovible.

¿Cuál es la resolución que México logró aprobar en la ONU?

La resolución impulsada por México advierte sobre los peligros de integrar inteligencia artificial en la gestión, operación y eventual despliegue de armas nucleares. En particular, los Estados miembros identificaron dos grandes amenazas:

  • Errores de programación en sistemas automáticos, capaces de activar protocolos de defensa sin verificación humana.
  • Detonaciones accidentales derivadas de fallas técnicas o cibernéticas, producto de hackeos o mal funcionamiento de algoritmos.
México logró 118 votos a
México logró 118 votos a favor para frenar el uso autónomo de inteligencia artificial en armas nucleares.

El documento aprobado enfatiza la necesidad de analizar de manera permanente los efectos de las innovaciones tecnológicas militares, bajo una visión ética, humanitaria y conforme al Derecho Internacional. Con ello, se busca colocar a la dignidad humana como eje central, especialmente cuando se trata de decisiones que podrían tener consecuencias catastróficas para millones de personas.

México sostuvo ante la comunidad internacional que delegar decisiones nucleares a sistemas autónomos sería incompatible con los principios básicos de responsabilidad, seguridad y protección de la vida humana.

México y su histórica lucha contra las armas nucleares

La resolución aprobada por la ONU no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la larga tradición diplomática de México en favor del desarme nuclear. Uno de los pilares de esta política exterior es el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967 en la Ciudad de México.

Este acuerdo, impulsado por el diplomático Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982, logró establecer la prohibición del desarrollo, fabricación, posesión y ensayo de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los países firmantes —entre ellos México— acordaron destinar la energía nuclear exclusivamente a fines pacíficos y civiles. El tratado dio origen al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Opanal), con sede en México.

La resolución busca prevenir errores
La resolución busca prevenir errores técnicos que podrían detonar una catástrofe mundial.

El documento original del Tratado de Tlatelolco está resguardado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio documental de valor mundial.

Los pasos siguientes en la ONU

Además de la resolución sobre inteligencia artificial, México promovió con éxito otras iniciativas aprobadas por la Asamblea General, entre ellas las relativas a:

  • El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN)
  • Las consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares
  • Los imperativos éticos para construir un mundo libre de armamento nuclear

Durante su intervención, México advirtió que actualmente existen más de 12 mil armas nucleares en el mundo, cuyo uso tendría un impacto humanitario devastador e irreversible.

Temas Relacionados

ONUMéxicoArmas Nuclearesresoluciónmexico-noticias

Más Noticias

Cómo hacer ensalada de manzana navideña reducida en azúcar y baja en grasa

No dejes de incluir este delicioso postre en tu cena navideña

Cómo hacer ensalada de manzana

Becas Benito Juárez: estas letras reciben el depósito de mil 900 pesos hoy 5 de diciembre

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año para estudiantes de preparatoria

Becas Benito Juárez: estas letras

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Jalisco

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

Las acciones fueron promovidas a pesar de que el empresario mexicano es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República

UIF congela las cuentas de

El precio de los centenarios de oro y onzas de plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Las monedas fabricadas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su precio puede cambiar constantemente

El precio de los centenarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Evitar envenenamientos y un “búnker

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

ENTRETENIMIENTO

UIF congela las cuentas de

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

Jorge Ortiz de Pinedo se despide de Eduardo Manzano con conmovedor mensaje: “Adiós, mi querido amigo y compañero”

Richard Gere sale en defensa de Claudia Sheinbaum tras abucheos en la FIL 2025

Zootopia 2 tendrá funciones para personas neurodivergentes: sedes y cuándo ir en México

Una pelea entre sus esposas o conflicto de intereses: esta es la razón por la que se separaron Los Polivoces

DEPORTES

Sheinbaum llega con Brugada, Pablo

Sheinbaum llega con Brugada, Pablo Lemus y Samuel García a la sede del sorteo del Mundial 2026

¿Está previsto que la Selección de Irán dispute todos sus partidos del Mundial 2026 en México?

Javier Aguirre habla sobre su experiencia en sorteos mundialistas previos

Jared Borgetti pide a Noruega para abrir el Mundial 2026: “Quiero ver a Haaland corriendo a las 12 del día en el Azteca”

Cobi Jones, exjugador de Estados Unidos abre herida y le recuerda a México el 2 a 0 en el Mundial de 2002