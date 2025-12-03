Agencias

La ONU pide el fin de la presencia del Ejército de Israel en la zona desmilitarizada con Siria

Naciones Unidas ha afirmado este martes estar "profundamente preocupada por las continuas violaciones" al alto el fuego acordado en 1974 entre Israel y Siria y "por la continua presencia y actividades" del Ejército de Israel en la zona desmilitarizada entre ambos países, que ha instado a detener mostrando el "compromiso" de la ONU "con la integridad territorial y la soberanía de Siria".

En la organización se han mostrado "profundamente preocupados por las continuas violaciones del Acuerdo de Separación de 1974, incluyendo el incumplimiento del alto el fuego, así como por la continua presencia y actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de separación, lo cual atenta contra la integridad territorial y la soberanía de la República Árabe Siria", según ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

"Instamos a las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud del Acuerdo, incluyendo el fin de toda presencia no autorizada en las zonas de separación y limitación", ha destacado el vocero de António Guterres, que ha subrayado que "no debe haber fuerzas ni actividades militares en la zona de separación, salvo las de la FNUOS". Asimismo, ha reafirmado el "compromiso" de la ONU "con la integridad territorial y la soberanía de Siria".

En esta situación, Dujarric ha señalado que las comunidades al este de los Altos del Golán --un territorio estratégico arrebatado por Israel a Siria durante la Guerra de los Seis Días en 1967-- "continúan protestando ante la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) por la presencia y las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona".

Mientras tanto, el portavoz ha afirmado que la FNUOS "continúa colaborando con las FDI para abordar estas preocupaciones", mientras que "también se comunica periódicamente con los líderes locales de la zona".

Este mismo martes, horas antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado abierto a un acuerdo con Siria, si bien ha insistido en la creación por parte del país árabe de "una zona tapón desmilitarizada desde Damasco hasta la zona de amortiguación, incluidos los alrededores del monte Hermón y su cumbre" para satisfacer las exigencias de seguridad de las autoridades israelíes.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, emplazó a Israel a no "interferir" en Siria y a priorizar el diálogo con las nuevas autoridades para que sea "un Estado próspero", una semana después de que murieran al menos trece personas en un ataque de las fuerzas israelíes en suelo sirio.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del presidente Bashar al Assad tras la ofensiva de las milicias lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, preside ahora el país. Actualmente, las fuerzas israelíes se mueven libremente por la zona desmilitarizada acordada en el alto el fuego de 1974 entre Israel y Siria, que Israel considera nula tras la caída del expresidente sirio.

