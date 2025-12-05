Confirman reembolsos para shows de Bad Bunny en Estadio GNP de CDMX por inconformidad con “La Casita”: así puedes solicitarlo

Bad Bunny traerá 'La Casita' a México (Europa Press / Instagram)

Las personas que adquirieron entradas para el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México podrán solicitar el reembolso de sus boletos, luego de que varios asistentes manifestaran inconformidad en redes sociales por los cambios implementados en la producción de su show “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, pues un segundo escenario llamado “La Casita” será colocado en General B y ahí se cantarán varias de las canciones más emblemáticas del cantante.

Ocesa anunció que quienes tengan localidades en las zonas General A y Pits tendrán la opción de mantener sus boletos bajo las nuevas condiciones o cancelar su compra, recibiendo la devolución total del monto pagado, incluidos los cargos por servicio.

¿Qué dijo Ocesa sobre los reembolsos para Bad Bunny?

Bad Bunny genera controversia antes de su llegada a México. REUTERS/Erika Santelices

La promotora informó sobre este proceso tras el descontento de los fans, muchos de los cuales expresaron que las modificaciones en el espectáculo podrían afectar su experiencia junto al artista.

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”, señaló la empresa.

¿Cómo solicitar mi reembolso para Bad Bunny y hasta cuándo puedo hacerlo?

Bad Bunny vuelve a México. REUTERS/Erika Santelices

Quienes opten por el reembolso deberán tramitarlo antes del 9 de diciembre mediante el botón de ayuda en su cuenta de Ticketmaster.

La compañía remarcó que la cancelación y el reembolso se aplicarán a todo el costo de la entrada, con cargo por servicio incluido. Esta medida responde directamente a las inquietudes expresadas por los seguidores del artista respecto al formato actual del espectáculo.

Para que lo tomes en cuenta: estas son las canciones que Bad Bunny canta en La Casita

(Instagram/@badbunnypr)

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce (cover de Jhayco)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Demaga ge gi go gu (cover de El Alfa)

CAFé CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)

Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)

Jacobo Interlude

El concepto detrás de “La Casita”

(Facebook/AFP)

Entre los elementos más llamativos de los conciertos de Bad Bunny en su actual gira mundial figura “La Casita”, una estructura que se ha convertido en símbolo visual y temático. Este montaje replica una vivienda típica puertorriqueña, diseñada para evocar la identidad y el arraigo cultural de la isla.

El concepto detrás de “La Casita” surge a partir de una colaboración entre Mayna Magruder Ortiz, graduada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, responsable de la propuesta artística, y Rafael Pérez Rodríguez, encargado de materializar y construir físicamente el espacio. La estructura, ensamblada con materiales como espuma, metal y madera, incorpora en su interior una cocina transformada en barra, sofás y piezas de autores puertorriqueños, incluidos Lorenzo Omar y Alexis Díaz.

Durante la residencia en el Coliseo de Puerto Rico, este espacio no solo funcionó como un segundo escenario, sino que recreó la atmósfera de las tradicionales “paris de marquesina”, celebraciones profundas en la cultura puertorriqueña.

La notoriedad alcanzada por “La Casita” generó una situación legal en septiembre de 2025, cuando Román Carrasco Delgado, dueño de una casa en Humacao, Puerto Rico, presentó una demanda contra el artista al considerar que se usó sin autorización su propiedad como modelo escenográfico. Carrasco Delgado, de 84 años, alegó que fue inducido a firmar documentos sin plena comprensión y consideró insuficiente la remuneración recibida, al tiempo que su vivienda comenzó a recibir visitas no deseadas tras la exposición mediática.