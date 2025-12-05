México

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026: Belinda, Edén Muñoz y Yuridia encabezarán la celebración

La fiesta sinaloense prepara un emotivo tributo por los 75 años de trayectoria de Germán Lizárraga, con la participación de grandes voces y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes

Carnaval Internacional Mazatlán 2026: artistas,
Carnaval Internacional Mazatlán 2026: artistas, cártel y precios. (Foto AP/Fernando Llano)

El Carnaval Internacional Mazatlán 2026 acaba de revelar los primeros detalles de su próxima edición. De acuerdo con las autoridades locales, se contará con un elenco artístico que marcará un precedente en la historia del evento.

La celebración se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero del 2026 bajo el lema: “Arriba la Tambora”. Además de ofrecer espectáculos liderados por reconocidos artistas, se busca consolidar la proyección nacional e internacional de Mazatlán y generar una derrama económica significativa, explicó Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal.

“El Carnaval de Mazatlán 2026 busca generar un impacto positivo y duradero en la comunidad”, subrayó la alcaldesa en la rueda de prensa.

Se revelan los primeros detalles
Se revelan los primeros detalles del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026. (IG)

Conciertos y actividades que se realizarán en el Festival Internacional de Mazatlán 2026

El programa de coronaciones tendrá lugar en el estadio de béisbol Teodoro Mariscal y contará con la participación de figuras de renombre.

Yuridia encabezará la coronación de la Reina del Carnaval con Sin Llorar Tour 2026, mientras que Belinda y Lara Campos serán las artistas principales en la coronación infantil. Por su parte, Edén Muñoz será el invitado estelar en la coronación del Rey de la Alegría.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados será el homenaje a Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria, acompañado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA).

Belinda llegará al Carnaval Internacional
Belinda llegará al Carnaval Internacional de Mazatlán. Crédito: X: ChicoOP

El homenaje titulado “Yo sé que te acordarás”, reunirá a artistas como Julio Preciado, El Mimoso, Germán Montero y Saúl El Jaguar, entre otros.

Festival Internacional de Mazatlán 2026: cartelera y precios

Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, presentó el cartel del evento internacional y resaltó el esfuerzo realizado para crear una programación de alto nivel.

  • 12 de febrero: coronación del Rey de la Alegría con Eden Muñoz - 19:30 horas
  1. Zona Fan: $3,000
  2. VIP: $2,000
  3. Diamante: $1,600
  4. Oro: $1,000
  5. Plus y Plus Platino: $800
  6. Sky, Sky Plus y J.B. Supreme: $500
  • 13 de febrero: coronación reina de los Juegos Florales con el homenaje a Germán Lizárraga - 20:30 horas
  1. Zona Fan: $2,200
  2. VIP: $1,900
  3. Deluxe Supreme: $1,450
  4. Diamante: $1,350
  5. Platino: $900
  6. Oro: $700
  7. Plus: $600
  8. Sky Plus: $450
  9. Sky: $300
  • 14 de febrero: coronación de la Reina del Carnaval con Yuridia como artista estelar - 18:30 horas
  1. Zona Fan: $2,700
  2. VIP: $1,700
  3. Diamante: $1,200
  4. Oro: $1,000
  5. Plus Plus Platino: $800
  6. Sky, Sky Plus y J.B. Supreme: $500
  7. Sky: $300
  • 16 de febrero: coronación de la Reina Infantil con Belinda actuando a las 19:00 horas y Lara Campos a las 17:00 horas
  1. Zona Fan: $2,700
  2. VIP: $1,700
  3. Diamante: $1,200
  4. Oro: $1,000
  5. Plus Plus Platino: $800
  6. Sky, Sky Plus y J.B. Supreme: $500
  7. Sky: $300
FB: Carnaval Internacional Mazatlán
FB: Carnaval Internacional Mazatlán

MazatlánCarnaval Internacional MazatlánSinaloaBelindaEdén MuñozYuridiaGermán LizárragaLara Campos

