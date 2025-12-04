SEP anuncia cuántos días de asueto tendrán estudiantes antes de vacaciones decembrinas

SEP anuncia cuántos días de asueto tendrán alumnas y alumnos de nivel básico en el mes de diciembre antes de vacaciones decembrinas. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cuántos días de asueto tendrán los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para este mes de diciembre antes de que comiencen las vacaciones por la temporada de fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Cabe destacar que la temporada de vacaciones de invierno arrancará el lunes 22 de diciembre y finalizará el viernes 9 de enero de 2026, de acuerdo a lo marcado por el calendario escolar.

La SEP dio detalles de los días de asueto que tendrán en total alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria antes de comenzar con las vacaciones decembrinas de este 2025.

Además de la información proporcionada por la dependencia educativa, se consultó al calendario oficial de la SEP para saber cuántos días de asueto tendrán alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país antes de arrancar la temporada de vacaciones este mes de diciembre.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, así como la marcada en su calendario oficial, este mes de diciembre no habrá días de asueto establecidos antes de comenzar la temporada de vacaciones decembrinas.

Por lo tanto, los únicos días en que tendrán asueto alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria serán en la temporada de vacaciones decembrinas.

Asimismo, la comunidad estudiantil tendrá un total de tres semanas seguidas en que se ausentarán de las aulas educativas por el inicio de la temporada de vacaciones de diciembre y enero.

Las vacaciones decembrinas comienzan el lunes 22 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Este mes de diciembre, hasta que dé inicio la temporada de vacaciones por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases, de acuerdo a lo marcado por el calendario oficial de la SEP para este ciclo escolar 2025-2026.

Cabe aclarar, y de acuerdo a lo marcado por la dependencia de educación del Gobierno de México, no habrá días de asueto para juntas escolares o demás, como la del Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

Calendario oficial de la SEP 2025-2026. CRÉDITO: (Secretaría de Educación Pública)

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.