Senado aprobará en “fast track” la nueva Ley de Aguas, adelanta Adán Augusto López

Adán Augusto, líder de Morena en el Senado. Foto: YouTube/Senado de México

Después de casi 24 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Aguas, y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Una vez aprobada, la minuta fue turnada de manera inmediata al Senado de la República, donde será llevada al Pleno con la dispensa de trámites, pues se prevé que la próxima semana concluya el periodo ordinario de sesiones.

El Senado podría aprobar el martes la Ley General de Aguas

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, dará prioridad al proyecto de decreto.

“Vamos a proponer que se dispensen los trámites. Esto es que ya no vaya a comisiones, sino que directamente en el Pleno iniciar la discusión”, señaló el ex secretario de Gobernación.

Ricardo Monreal acusa desinformación respecto a dictamen de la Ley de Aguas Crédito:@RicardoMonrealA

Adán Augusto López Hernández detalló que los senadores se encuentran “conformes” con la minuta que la colegisladora remitirá, tras un proceso que incluyó foros y consultas ciudadanas para enriquecer el contenido de la iniciativa.

Esta postura anticipa que, una vez recibido el documento, se propondrá dispensar los trámites habituales y llevar la discusión directamente al Pleno, evitando el paso por comisiones, con el objetivo de agilizar la aprobación.

El senador también adelantó que se propondrá que el Pleno cameral sesione el martes y el miércoles de la próxima semana, y, de ser necesario, el jueves, en función de las minutas que envíe la Cámara de Diputados para su ratificación.

Además, anticipó que en esa misma semana se prevé analizar el tema de los vapeadores.

Adán Augusto afirma que Ley General de Aguas atiende demandas de productores agrícolas

El legislador recordó que el proyecto de la Ley General de Aguas ha sido objeto de numerosos ajustes en la Cámara de Diputados, con el propósito de responder a las inconformidades expresadas durante los foros ciudadanos, especialmente en temas como la sucesión y los derechos, entre otros aspectos que se incorporaron al documento.

López Hernández aseguró que “ya fueron atendidas todas las demandas”, aunque reconoció la existencia de “muchos intereses políticos”, señalando a los acaparadores de agua como actores que han impulsado la “manipulación política” en torno a la reforma.

Comunicado del diputado tras manifestaciones de transportistas y agricultores. Crédito: X: @rubenmoreiravdz

Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Aguas

El presidente de la Junta de Coordinación Política enfatizó que, tras la entrada en vigor de la nueva ley, corresponderá a los legisladores regresar a sus distritos y estados para socializar el contenido y los alcances de la normativa.

Finalmente, López Hernández precisó que, una vez concluidos estos trabajos, se cerrará el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio del Senado de la República, sin que queden asuntos pendientes.