Protección Civil atiende picadura de raya a menor en playa de Cancún

Un niño resultó herido tras pisar accidentalmente una mantarraya en aguas poco profundas. Foto: (iStock)

Elementos de Seguridad y Salvamento Acuático de Protección Civil de Cancún atendieron a un menor que sufrió una picadura de raya mientras se encontraba en la zona de playa. De acuerdo con la dependencia, el incidente ocurrió cuando el niño caminaba en aguas poco profundas y tuvo contacto accidental con el animal, que reaccionó de manera defensiva.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la corporación informó que los guardavidas brindaron de inmediato los primeros auxilios, los cuales incluyeron asepsia de la herida y remojo del pie en agua caliente para reducir el dolor, una de las medidas iniciales más recomendadas ante este tipo de lesiones.

“El menor se estabilizó en el lugar y no fue necesario activar el servicio médico de emergencia, permaneciendo siempre acompañado de sus padres”, señaló la institución. Protección Civil destacó que continúan trabajando para resguardar la seguridad de turistas y residentes que visitan las playas del municipio.

El menor fue atendido por personal salvavidas de la playa. Foto: (Protección Civil Cancún)

Las picaduras de raya son relativamente comunes en zonas costeras debido a que estos animales suelen descansar semienterrados en la arena, especialmente en aguas tranquilas. Cuando una persona pisa accidentalmente sobre ellas, la raya utiliza su aguijón caudal como reacción de defensa. La lesión puede generar dolor intenso, sangrado y, en algunos casos, reacciones inflamatorias importantes.

El dolor se debe tanto a la perforación como al veneno localizado en el aguijón, el cual provoca sensación de quemadura, adormecimiento y, en ocasiones, náuseas o mareos. Aunque la mayoría de las picaduras no son graves, sí requieren atención inmediata para evitar infecciones o complicaciones.

Entre las acciones de primeros auxilios generalmente recomendadas se encuentran: limpiar la herida, retirar con precaución restos del aguijón si están visibles y sumergir la zona afectada en agua caliente —no hirviendo— durante 30 a 90 minutos, lo cual ayuda a disminuir el dolor.

Aunque las picaduras de estos animales no suelen ser peligrosas, sí es necesario brindar atención inmediata para contrarrestar el dolor. Foto: (iStock)

Posteriormente, se debe solicitar valoración médica, especialmente si la herida es profunda, presenta sangrado abundante o la persona muestra signos de reacción severa. Los expertos también recomiendan evitar el uso de remedios caseros, así como no aplicar torniquetes ni intentar succionar la herida.

Autoridades de Protección Civil y salvavidas en distintas playas del Caribe mexicano han insistido en que este tipo de incidentes pueden prevenirse con acciones simples, como avanzar arrastrando suavemente los pies al caminar dentro del mar, una técnica conocida como el “shuffle”, que alerta a las rayas y les permite alejarse antes del contacto. También sugieren evitar ingresar en zonas donde se haya reportado alta presencia de fauna marina o donde el oleaje dificulte la visibilidad del fondo.

El caso atendido en Cancún se resolvió favorablemente, pero las autoridades reiteraron el llamado a mantener precauciones y a seguir las indicaciones del personal de salvavidas. Recordaron que, ante cualquier emergencia, la atención inmediata y la intervención de personal capacitado representan la diferencia entre una lesión menor y una complicación mayor.