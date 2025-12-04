Policía de Tailandia recopila pruebas contra Fátima Bosch tras demanda por difamación

La policía de Tailandia recopila pruebas en una investigación penal por difamación contra Fátima Bosch, luego de la denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia. (Instagram)

La policía de Tailandia ya investiga la denuncia por difamación interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en ese país, en contra de la mexicana Fátima Bosch, ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025.

La demanda, interpuesta desde el pasado 12 de noviembre, centra de nuevo el foco internacional en la tabasqueña, en medio de la crisis que vive la organización del concurso y los dueños del certamen, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, también investigados en sus propios países por otros delitos.

El origen del conflicto

El conflicto entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch se agravó el 4 de noviembre pasado durante una actividad con las 120 aspirantes al título, que fue retransmitida en directo por redes sociales.

Según la versión de Bosch, el presidente tailandés de Miss Universo la cuestionó públicamente por no haber compartido suficiente contenido sobre Tailandia en sus redes y, en el marco de la discusión, la llamó “tonta”, buscando humillarla. La situación provocó una reacción de solidaridad: más de una decena de concursantes abandonaron la sala en apoyo a Bosch, mientras el video del altercado se viralizó rápidamente.

“Él quería como humillarme frente a toda la gente, y eso no estuvo bien. Le dije: ‘No puedes hablarme así. No puedes llamarme tonta’. No podía quedarme callada porque tu dignidad es más importante que cualquier premio o sueño”, aseguró en entrevistas.

No obstante, la organización tailandesa respondió que Nawat nunca la llamó “tonta” sino que en las grabaciones solo consta el término “damage” (daño):

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la Sra. Fátima Bosch ‘tonta’. Lo que él dijo fue ‘daño’, lo cual es claramente audible en las grabaciones de voz que ya han sido ampliamente difundidas”, expusieron.

La organización sostiene que Bosch mantuvo la acusación en reiteradas entrevistas para, argumentan, justificar su actuación y beneficiarse ante la competencia, ahora ya triunfadora. Enfatizan que, tras ser informada y consultada por los hechos, la mexicana no ofreció una disculpa, y continuó lo que consideran una campaña difamatoria.

Recopilan pruebas; aún no la notifican

La comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, confirmó a la agencia EFE la recepción de la denuncia formal y la apertura de la averiguación.

También informaron que los abogados de Nawat ya entregaron un primer conjunto de pruebas y que “la policía está recopilando más”. El expediente será remitido a la Fiscalía General debido a que Bosch es extranjera. Además, precisaron que hasta el momento no ha sido notificada formalmente.

De acuerdo con los representantes legales de Miss Grand International, del que también es dueño Nawat Itsaragrisil, “llevarán el proceso legal hasta sus últimas consecuencias”, y advirtieron que en caso de detectar nuevas acciones difamatorias o colaboraciones de medios de comunicación —a quienes pidieron “cautela”— iniciarán procedimientos civiles y penales contra quienes amplifiquen o repitan lo que consideran acusaciones falsas.

El caso, actualmente en fase de recopilación probatoria por parte de la policía tailandesa, será evaluado primero por la fiscalía, que determinará si los hechos ameritan la apertura de un juicio formal.

De aceptarse el caso, un juez deberá valorar si existen declaraciones difamatorias, si causaron daño real y directo y cuál sería la relevancia pública del asunto.

Dependiendo del veredicto, Bosch podría enfrentar sanciones que oscilan —bajo la ley tailandesa— desde multas millonarias hasta uno o dos años de prisión.