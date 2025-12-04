México

Pensión del Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy 4 de diciembre?

El registro también es dirigido a Personas Adultas Mayores, quienes ya cumplieron 65 años o más

El registro también es dirigido a Personas Adultas Mayores, quienes ya cumplieron 65 años o más

El último proceso de registro del año para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en todo el país. Esta incorporación forma parte del operativo nacional que se realiza del 1 al 13 de diciembre, periodo en el que la Secretaría de Bienestar invita a todas las personas de 65 años o más a integrarse al programa, reconocido como un derecho en la Constitución.

Como parte del calendario escalonado que organiza la atención por la inicial del primer apellido, hoy corresponde acudir a los Módulos de Bienestar a las personas cuyas letras iniciales sean: N, Ñ, O, P, Q y R

Los módulos brindan servicio de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado, y están ubicados en todo el territorio nacional. La dependencia federal reitera que este esquema de organización permite mantener la atención fluida, segura y sin aglomeraciones, especialmente considerando que miles de personas mayores participan cada día en el registro.

Un derecho universal con apoyo directo y sin intermediarios

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Majores otorga un apoyo de 6,200 pesos bimestrales, depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Se trata de un programa universal, es decir, todas las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibirlo sin importar su condición social, económica o ideológica.

Avanza el último proceso de registro del año para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, una incorporación nacional dirigida a personas de 65 años o más y reconocida como un derecho constitucional

El Estado mexicano está obligado a garantizar su continuidad, por lo que este apoyo se entrega sin interrupciones y sin intermediarios. Actualmente, beneficia a más de 12 millones de derechohabientes en todo el país.

Requisitos para registrarse

Las personas mayores deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM, cédula profesional o carta de identidad).
  • Acta de nacimiento legible.
  • CURP de impresión reciente.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, teléfono, gas, predial).
  • Teléfono de contacto (celular y/o casa).

El registro también permite nombrar a una persona auxiliar, quien podrá apoyar en trámites posteriores o representar al beneficiario si es necesario. La o el auxiliar debe presentar la misma documentación.

Opciones para quienes no pueden acudir

En caso de que una persona mayor no pueda trasladarse por enfermedad o dificultad de movilidad, la Secretaría de Bienestar permite solicitar una visita domiciliaria, la cual puede gestionarse en la página oficial gob.mx/bienestar.

