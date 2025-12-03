México

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

El detenido fue identificado como objetivo prioritario por las autoridades estatales

Reportes de medios locales lo
Reportes de medios locales lo identifican como presunto integrante de "Los Rusos". Crédito: SSC Baja California

Jesús Óscar “N”, alias “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos” y objetivo prioritario de las autoridades, fue detenido por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en Mexicali tras una persecución.

La captura ocurrió tras una operación que incluyó una persecución vehicular y la localización de dosis de droga entre sus pertenencias, según informaron medios locales y fuentes oficiales de la corporación.

Cómo fue la detención de “El Oso”

Según reportes de medios en la zona, el operativo comenzó cuando los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) le marcaron el alto a un automóvil de la marca Honda, modelo Civic, color negro, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Novena, en Mexicali.

El arresto de El Oso
El arresto de El Oso se realizó tras una persecución. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derivado de la petición de los oficiales, el conductor del vehículo evadió a los oficiales y aceleró marchándose del punto, lo que originó una persecución hasta la intersección con la calzada Independencia, donde el vehículo terminó impactándose.

En ese sitio los agentes aseguraron a una persona que posteriormente fue identificada como Jesús Óscar “N”, apodado “El Oso”.

Qué se le aseguró al presunto miembro de “Los Rusos” en Mexicali

Las autoridades informaron que al realizar la revisión correspondiente a Jesús “N”, se le encontró en posesión de 30 dosis de droga con características de cocaína.

Según reportes de diversos medios, Jesús Óscar “N” es identificado como presunto miembro del grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, el cual opera en la zona fronteriza de Baja California.

Según reportes del Semanario ZETA, “Jesús “N” es un presunto líder de narcomenudeo que se desempeñaba específicamente en la colonia El Cóndor. Además, el medio destacó que a “El Oso” se le relaciona con un individuo de nombre Junior Astorga, alias el J5, a quien autoridades le han cateado domicilios en la Zona Dorada de la ciudad.

El reporte oficial destacó que “El Oso” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California para que se determine su situación jurídica.

Quiénes son “Los Rusos”, el grupo ligado al detenido

Los Rusos son considerados como
Los Rusos son considerados como personas de interés. Foto: SSCBC

“Los Rusos” es una célula armada del Cártel de Sinaloa, vinculada a la facción de el Mayito Flaco. El grupo opera principalmente en el estado de Baja California, particularmente en Mexicali y Tecate.

Según informes, está encabezado por Jesús Alexander Sánchez Félix, alias “El Ruso”, uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses. Sobre él existen cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Actualmente EEUU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que pueda conducir al arresto y/o condena de Jesús Alexander.

Autoridades estatales de Baja California también buscan la detención de los principales cabecillas de este grupo delincuencial, realizando carteles donde los describen como “personas de interés”.

