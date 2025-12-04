Licencia de conducir Edomex 2025: documentos que se deben llevar a las unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Semov abrirá unidades móviles en estos municipios para tramitar la licencia de conducir de manera rápida (X@SEMOV_Edomex)

La Licencia de conducir es uno de los documentos indispensables para que los mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal.

Esta semana, para facilitar el trámite, la Secretaría de Movilidad del Estado de México puso a disposición distintas unidades móviles, así, los interesados podrán conseguir su permiso de forma más ágil y rápida.

El despliegue responde tanto a la elevada demanda como al objetivo de descentralizar el servicio, permitiendo que habitantes de diferentes zonas realicen este trámite sin la necesidad de desplazamientos largos.

Documentos que se necesitan llevar a la unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El comprobante de pago de derechos integra la lista de requisitos, y los conductores tienen la opción de obtener el Formato Universal de Pago tanto en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ como mediante el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se solicita el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y, en el caso de quienes gestionen la licencia tipo C, también el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, es obligatorio haber superado el examen de conocimientos.

Dentro de la documentación imprescindible se encuentran el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Unidades móviles que darán atención en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles prestarán servicio de lunes a viernes, con horario de atención de 9:00 a 17:30 (tiempo del centro de México). El municipio de Amanalco contará con el módulo en Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, Col. Centro, C.P. 51260 (frente al Palacio Municipal), del 4 al 6 de diciembre.

En Ecatepec, la ubicación será en Av. Central Equ. Av. Albatros s/n, Col. Villas de Aragón, C.P. 55148, el 4 de diciembre. Melchor Ocampo tendrá la estación del 2 al 5 de diciembre en Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882. Los días 2 y 3 de diciembre, Huehuetoca alojará el módulo en Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal), mientras que en Apaxco funcionará en Av. Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 55660 (frente al Palacio Municipal).

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

El 3 de diciembre, la atención estará disponible en Chimalhuacán, en Calle 16 de septiembre 11, Col. Cabecera Municipal, C.P. 56330, y en Cuautitlán, en Calle San José 153, Col. El Partidor, C.P. 54879. Desde el 2 hasta el 6 de diciembre, Temoaya recibirá el servicio en Portal Ayuntamiento 103, Col. Centro, C.P. 50850 (frente a Presidencia Municipal).

El 1 de diciembre, Tecámac dispondrá de la unidad en Calle Luis Donaldo Colosio Riojas, Mz. 014, Fraccionamiento Social Progresivo, C.P. 55765 (frente a la Casa del Adulto Mayor). Ese mismo día, estará activo el módulo en Malinalco, en Av. del Progreso 2, C.P. 52440 (frente al Palacio Municipal), y en Acambay, en Calle Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 50300 (frente al Palacio Municipal).

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Precios por tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Asimismo, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México informó los costos para tramitar la licencia de conducir.

Automovilista “A”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1,712 pesos.

Motociclista “C”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos | 3 años - $1,287 pesos | 4 años - $1, 712 pesos.

Chofer de Servicio Particular “E”

1 año - $942 pesos | 2 años - $1, 256 pesos | 3 años - $1, 675 pesos | 4 años - $2, 232 pesos.

Permiso Provisional “B”

1 año - $719 pesos | 2 años - $963 pesos

Permiso Provisional “A”

1 año - $3,420 pesos.

Duplicado

1 año - $ 486 pesos.

Constancia

1 año - $ 109 pesos.

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.