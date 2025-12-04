México

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Miles de seguidores del cantante se quejaron de la incorporación de otro escenario en el estadio

Guardar
Bad Bunny traerá 'La Casita'
Bad Bunny traerá 'La Casita' a México (Europa Press / Instagram)

La controversia en torno a “La Casita” —el segundo escenario de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México— ha alcanzado tal magnitud que algunos asistentes han solicitado la intervención de la Profeco y han amenazado con demandas colectivas.

En respuesta a la presión, la promotora OCESA difundió un comunicado oficial en el que defiende la instalación y detalla su relevancia dentro de la gira del artista puertorriqueño.

¿Por qué “La Casita” molesta a los fans de Bad Bunny?

(Instagram/@badbunnypr)
(Instagram/@badbunnypr)

El malestar de los fans se ha hecho visible en redes sociales, especialmente entre quienes adquirieron entradas para las zonas PIT y General A. Estos asistentes han manifestado su inconformidad al considerar que la ubicación de “La Casita” en la sección General B los alejará de Bad Bunny durante los momentos más destacados del espectáculo, pese a haber pagado precios elevados por sus boletos.

Además, varios usuarios han señalado que el mapa del recinto y la disposición del escenario que se mostraba al momento de la compra difería del actual, lo que ha motivado solicitudes de apoyo a la Procuraduría Federal del Consumidor a través de publicaciones en plataformas digitales.

Las canciones que Bad Bunny canta en “La Casita”

La Casita estará al centro
La Casita estará al centro de General B y Los Vecinos detrás del escenario. (Instagram//ocesa)
  • VeLDÁ
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • La romana
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce (cover de Jhayco)
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • Demaga ge gi go gu (cover de El Alfa)
  • CAFé CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)
  • Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)
  • Jacobo Interlude

Hasta el momento, no existe confirmación sobre la existencia de un mecanismo de reembolso ni sobre el avance de las denuncias presentadas ante la Profeco. La incertidumbre ha incrementado la tensión entre los seguidores del cantante, quienes buscan claridad respecto a sus derechos como consumidores.

La respuesta de Ocesa al odio contra “La Casita”

Bad Bunny - Los Vecinos
Bad Bunny - Los Vecinos - CDMX. (Infobae México)

En un comunicado, OCESA subrayó que “La Casita” no solo estará presente en los conciertos de Bad Bunny en México, sino que constituye “uno de los elementos más icónicos del tour”.

La promotora explicó que esta estructura fue concebida para “crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público”, con el objetivo de brindar “una de las experiencias en vivo más memorables del año”. Además, enfatizó que “La Casita” ha formado parte de todos los conciertos de la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, permitiendo que el artista “se conecte de una forma distinta con sus fans”.

“La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en México promete ser una de las experiencias en vivo más memorables del año y con ‘La Casita’, los fans vivirán cada canción de una manera muy especial junto al máximo representante de la música latina”, explicó la promotora de conciertos.

Los conciertos de Benito Martínez Ocasio están programados para los días diez, once, doce, quince, dieciséis, diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Temas Relacionados

Bad BunnyEstadio GNP SegurosCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Dua Lipa causa locura en las calles de CDMX tras su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

La cantante británica pasea por la capital del país como cualquier turista

Dua Lipa causa locura en

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

En el relleno sanitario habrían abusado sexualmente de dos mujeres

Miembros de Los Mayos detenidos

Monreal acusa “desinformación” sobre el dictamen de la Ley de Aguas: pide abrir debate en la Cámara de Diputados

Tras diálogo con diputados, agricultores se retiraron sin dar mayor explicación sobre su decisión

Monreal acusa “desinformación” sobre el

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

La reciente publicación del sonorense ha vuelto a crear controversia sobre su matrimonio con la integrante de la dinastía Aguilar

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

La dispersión de los recursos económicos comenzó desde el pasado 4 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Miembros de Los Mayos detenidos

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

Capturan a expolicía de Oaxaca implicado en el asesinato de 3 personas que fueron sometidas y sus cuerpos abandonados

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

ENTRETENIMIENTO

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

Por esta razón José Eduardo Derbez no acompañó a Aislinn Derbez en la muerte de su mamá, Gabriela Michel

Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción