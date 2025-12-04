Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Bad Bunny traerá 'La Casita' a México (Europa Press / Instagram)

La controversia en torno a “La Casita” —el segundo escenario de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México— ha alcanzado tal magnitud que algunos asistentes han solicitado la intervención de la Profeco y han amenazado con demandas colectivas.

En respuesta a la presión, la promotora OCESA difundió un comunicado oficial en el que defiende la instalación y detalla su relevancia dentro de la gira del artista puertorriqueño.

¿Por qué “La Casita” molesta a los fans de Bad Bunny?

El malestar de los fans se ha hecho visible en redes sociales, especialmente entre quienes adquirieron entradas para las zonas PIT y General A. Estos asistentes han manifestado su inconformidad al considerar que la ubicación de “La Casita” en la sección General B los alejará de Bad Bunny durante los momentos más destacados del espectáculo, pese a haber pagado precios elevados por sus boletos.

Además, varios usuarios han señalado que el mapa del recinto y la disposición del escenario que se mostraba al momento de la compra difería del actual, lo que ha motivado solicitudes de apoyo a la Procuraduría Federal del Consumidor a través de publicaciones en plataformas digitales.

Las canciones que Bad Bunny canta en “La Casita”

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce (cover de Jhayco)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Demaga ge gi go gu (cover de El Alfa)

CAFé CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)

Ábreme paso (cover de Los Pleneros de la Cresta)

Jacobo Interlude

Hasta el momento, no existe confirmación sobre la existencia de un mecanismo de reembolso ni sobre el avance de las denuncias presentadas ante la Profeco. La incertidumbre ha incrementado la tensión entre los seguidores del cantante, quienes buscan claridad respecto a sus derechos como consumidores.

La respuesta de Ocesa al odio contra “La Casita”

En un comunicado, OCESA subrayó que “La Casita” no solo estará presente en los conciertos de Bad Bunny en México, sino que constituye “uno de los elementos más icónicos del tour”.

La promotora explicó que esta estructura fue concebida para “crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público”, con el objetivo de brindar “una de las experiencias en vivo más memorables del año”. Además, enfatizó que “La Casita” ha formado parte de todos los conciertos de la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, permitiendo que el artista “se conecte de una forma distinta con sus fans”.

“La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour en México promete ser una de las experiencias en vivo más memorables del año y con ‘La Casita’, los fans vivirán cada canción de una manera muy especial junto al máximo representante de la música latina”, explicó la promotora de conciertos.

Los conciertos de Benito Martínez Ocasio están programados para los días diez, once, doce, quince, dieciséis, diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.